Roma, violenza sessuale in discoteca: palpeggia una 20enne sulla pista da ballo. Arrestato

Una serata in discoteca con il fidanzato e alcune amiche si è trasformata in un incubo per una 20enne di Roma che rimasta vittima di una tentata violenza sessuale da parte di un 19enne che, approfittando della confusione, l’ha palpeggiata sulla pista da ballo, sperando forse di farla franca, senza tenere in considerazione la reazione della ragazza.

Il 19enne ha infilato nel mani sotto la gonna della ragazza

Erano le 2.54 della mattina di sabato, quando si è consumato l’abuso sessuale. La ragazza stava ballando in una discoteca dell’Eur, insieme a un’amica quando un giovane si è avvicinato a loro. Ma fino qua niente di strano. È stato poco dopo quando il 19enne le ha messo le mani sotto la gonna che la ragazza, dopo un attimo di esitazione, ha iniziato a urlare richiamando l’attenzione dei presenti e inducendo il molestatore a scappare, nel tentativo di dileguarsi prima che potesse finire nei guai. Un tentativo di fuga che non gli è, però, riuscito.

Il giovane molestatore è stato fermato dagli uomini della sicurezza del locale

Informato dell’accaduto, anche il fidanzato della 20enne si è messo sulle tracce del 19enne che, intanto, era stato bloccato dagli uomini della sicurezza del locale. Immediata la richiesta di intervento in Polizia che si è precipitata sul posto e ha messo a confronto il ragazzo fermato con la vittima che non ha tentennato. Lo aveva visto bene in faccia quel ragazzo che l’aveva palpeggiata ed era proprio quello che avevano fermato.

Il giovane è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale

Gli investigatori intervenuti a corredo della denuncia formulata dalla vittima, hanno acquisito non solo le dichiarazioni di quest’ultima, ma anche quelle delle amiche della 20enne e delle altre persone che avevano assistito ai fatti. Per il 19enne la serata di divertimento è finita con l’arresto per violenza sessuale.