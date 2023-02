Roma, visite guidate e trekking nei parchi e nelle ville a febbraio 2023: ecco quando e dove, il calendario

Roma. Fare trekking ammirando le bellezze paesaggistiche della Capitale? Si, è possibile. A questo scopo, il dipartimento Tutela Ambientale propone proprio delle visite guidate e dei trekking urbani, un’occasione davvero da non perdere per scoprire le meravigliose bellezze naturalistiche di Roma e perché no, approfittarne anche per restare in forma. Il calendario di febbraio è fitto di appuntamenti, ecco cosa sapere.

Trekking con il cane: come prepararsi e cosa portare

Visite guidate e trekking nei parchi e nelle ville della Capitale

Le visite guidate hanno luogo nei parchi e nelle ville della Capitale. Per ciascuno sito è studiato e messo a punto un percorso didattico di visita storico – botanica con proposte di itinerari alla scoperta delle specie più significative, nonché dei singoli alberi monumentali presenti nell’area. Sinuosi percorsi cittadini, i trek urbani attraversano ville, parchi e giardini, illustrando storia, leggende, curiosità ed aneddoti sulla vegetazione della Capitale. Le visite guidate nei parchi, ville e giardini storico- archeologici hanno una durata media di due ore.

Itinerari

Giardini Segreti (Villa Borghese)

Giardino Botanico Villa Pamphili (Casale di Giovio)

Giardino Carlo Alberto e Sant’Andrea al Quirinale

Giardino del Gianicolo

Giardino del Lago (Villa Borghese) – Piazza di Siena – Valle dei Platani

Giardino del Lago di Villa Vecchia (Villa Pamphili)

Giardino del Pincio – Giardino Fontana Rotonda

Giardino del Teatro (Villa Pamphili)

Giardino dell’Aventino

Parco dei Martiri di Forte Bravetta

Semenzaio di San Sisto

Villa Celimontana

Villa Sciarra

Villa Torlonia

Tariffe

Ma quanto costano le visite guidate ed il trekking urbano? Il costo di una visita guidata singola è di 4 euro, gruppi e associazioni (minimo 10 persone) pagano invece 80 euro. Scuole, disabili, ragazzi fino a 14 anni e over 65 entrano gratis. Invece, i trek ambientali singoli costano 6 euro ma anche qui gruppi e associazioni (minimo 10 persone) pagano 80 euro mentre scuole, disabili, ragazzi fino a 14 anni e over 65 entrano gratis. Ecco il calendario delle visite guidate e del trekking urbano per il mese di febbraio 2023.