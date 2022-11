Roma, «Voi nasoni dovete essere cremati»: professore accusato di antisemitismo

Roma. Un professore è accusato dai suoi allievi di antisemitismo. Succede al liceo artistico Enzo Rossi della Capitale. A denunciare l’accaduto al quotidiano Repubblica è il Collettivo Osa. Tuttavia e grazie alle testimonianze, dovrebbero partire delle indagini volte a fare chiarezza da parte della scuola.

Le indagini e l’accusa di antisemitismo verso il professore

‘Voi nasoni dovete essere cremati’ queste le parole che il professore avrebbe detto ad alcuni studenti di origini ebraica ma non solo. ‘Così mi provochi’, queste le frasi rivolte invece ad alcune studentesse che si piegavano per raccogliere da terra cartacce, penne e quant’altro. Come anticipato, grazie alle testimonianza dovrebbero partire delle approfondite indagini da parte della scuola e spetterà al dirigente scolastico Danilo Vicca ricostruire quanto accaduto e scoprire se quelle parole sono state effettivamente pronunciate.

I precedenti

Purtroppo non è la prima volta che all’interno di una scuola si verificano episodi del genere. Risale a solamente una settimana fa il caso del professore che si è rifiutato di correggere il compito di uno studente trans barrandone il nome e non rispettando, dunque, la scelta dell’alunno. Dall’inizio dell’anno scolastico e in diversi istituti casi come questo o similari stanno purtroppo diventando molto frequenti.