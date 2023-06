Roma, ‘Voleva soldi e mi ha minacciato col taser’: Cicciolina fa arrestare il figlio

Il figlio di Cicciolina, Ilona Staller, è stato arrestato nel pomeriggio di martedì. Jeff Koons è finito in manette con l’accusa di possesso illegale di armi e il giudice del tribunale capitolino ha anche convalidato l’arresto, disponendo per l’uomo il divieto di dimora a Roma. Tutto sarebbe nato da una denuncia della famosa mamma che avrebbe dichiarato agli inquirenti, come riporta La Repubblica, che il figlio avrebbe utilizzato il taser, detenuto illegalmente, nei suoi confronti, al fine di estorcerle soldi.

Jeff Koons chiarisce: ‘Non avrei mai aggredito mia madre’

Un’accusa verso la quale Koons s’è difeso asserendo che mai avrebbe usato violenza nei confronti della mamma, per quanto tra i due ci siano delle discussioni. Avrebbe, poi, specificato che si tratta del regalo di un amico e che non era a conoscenza del fatto che fosse illegale. Sta di fatto che i carabinieri sono arrivati nei pressi dell’abitazione di Cicciolina e hanno trovato il figlio in un bar situato nelle vicinanze. Insieme sono andati nell’abitazione dove è stato effettivamente ritrovato il taser, posto su un tavolo, vicino alla camera da letto.

L’uomo era già sottoposto alla libertà vigilata

Sembra, però, che Koons abbia già avuto a che fare con la giustizia. Ad aprile scorso è stato destinatario di un provvedimento di libertà vigilata che, tra le altre cose, gli vietava il possesso di qualsiasi tipo di arma. Quando è comparso davanti alla magistratura, quest’ultima ha ricostruito la vicenda anche grazie al supporto degli investigatori che sono intervenuti e ha ritenuto di evidenziare, nel suo provvedimento, un rapporto estremamente conflittuale tra l’uomo e la mamma. Secondo la mamma, un’aggressività che sarebbe stata dettata in quest’ultima occasione, dalla volontà di estorcerle denaro.

Un altro guaio per Ilona Staller già alle prese con l’asta della sua villa sulla Cassia

Una situazione di tensione per la Staller che si somma ai problemi economici a causa dei quali, solo qualche tempo fa, era stato annunciato che la sua villa sulla Cassia andrà all’asta a luglio prossimo. La pornostar avrebbe dichiarato che le sue difficoltà economiche sarebbero nate soprattutto a causa della pandemia da Covid che le avrebbe reso impossibile lavorare per un lungo periodo.