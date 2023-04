Cicciolina al verde, va all’asta la sua casa a Roma: ”Troppe spese, non lavorato a causa del Covid”

La casa di Ilona Staller, in arte Cicciolina, andrà all’asta. All’asta con tutto il suo patrimonio del porno al suo interno: i set, i comfort, l’oggettistica suggestiva e tutto il resto. La struttura vanta ben 130 metri quadrati e si trova su Via Cassia, all’interno di un comprensorio con tanto di piscina privata. Dopo il pignoramento, arrivato di recente, ora, l’autorità giudiziaria ha fissato anche il prezzo di partenza per l’inizio delle offerte: 231.000 euro. Il tutto partirà nel mese di luglio.

Isola dei Famosi, Cicciolina e il cachet da 1 milione di euro. Ilona: ‘Vi dovrei chiedere un sacco di soldi’

Cicciolina mette all’asta la sua casa: ”Troppe spese”

Come ha spiegato la stessa diva del porno, la ragione è molto semplice: ”Troppe spese”. La storica attrice di set a luci rosse, infatti, già deputata con i Radicali e, tra le altre cose, anche concorrente di spicco dell’Isola dei Famosi, si troverebbe in difficoltà economica già da qualche tempo. A fare la differenza, in questi ultimi anni sui conti di Cicciolina sarebbe stata soprattutto la pandemia: ”Per alcuni appartamenti ho pagato le tasse. Di altri ho preferito disfarmi perché avevo dei debiti. Poi, a causa del Covid, sono stata ferma e non ho potuto lavorare”. Insomma, una situazione non proprio felice, e certamene non facile. C’è bisogno di liquidità per poter andare avanti.

La casa set per diversi film porno

Come ha ricordato anche il Messaggero, proprio in quella casa a Roma sono stati girati diversi film porno ‘storici’ per l’attrice, sotto la direzione di Riccardo Schicchi che, come ricorda la stessa attrice: “Era un genio, aveva messo una vasca al centro del salone”. Un periodo d’oro per il settore e per i suoi fortunati adepti, come testimoniano le foto e i video ancora conservati nella struttura: ”In quella casa ce ne sono una marea, anche di mie colleghe. Tra loro anche Moana Pozzi. Comunque una casa ce l’ho ancora. Vivo in un attico” – dichiara ancora Cicciolina.

La crisi del 2019

Tuttavia, il momento di crisi non sarebbe il primo nella biografia della Staller. Qualche anno fa, prima della pandemia, in una intervista rilasciata a Vanity Fair nel 2019, Cicciolina stessa aveva spiegato di aver speso tutti i suoi risparmi e di essersi vista pignorare anche il vitalizio. Anche in quell’anno aveva deciso di mettere all’asta i suoi cimeli più pregiati e gelosamente custoditi, come ad esempio quell’abito verde con la bandiera italiana con cui entrò alla Camera nel 1987: “Per me vale un milione di euro”.

(Foto in copertina da cicciolina_official, Instagram)