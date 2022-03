Dopo un lungo tira e molla, Ilona Staller — ex Cicciolina — è approdata all’Isola dei Famosi nelle vesti di naufraga. Era infatti il 2017 quando l’ex pornodiva annunciò sui social il suo imminente sbarco in Honduras. Ai tempi il programma era condotto da Alessia Marcuzzi ma per quell’edizione non se ne fece nulla in quanto a lei fu preferita Malena.

Lo scherzo di Rossella Brescia e il lauto cachet

L’anno successivo, in seguito ad uno scherzo di RDS la conduttrice Rossella Brescia si finse Alessia Marcuzzi e contattò nuovamente Cicciolina per proporle la partecipazione al reality. Ma in quella circostanza Ilona replicò che non poteva prendere parte all’edizione del reality in quanto avrebbe dovuto chiedere un sacco di soldi. ‘Non potrei fare l’Isola dei Famosi addesso, perchè vi dovrei chiedere un sacco di soldi e non potreste darmeli’- tuonò l’ex pornodiva. Durante la telefonata infatti la Staller chiese alla finta Marcuzzi la bellezza di un milione di euro per sbarcare in Honduras come naufraga.

Ilona Staller all’Isola dei Famosi

Negli ultimi anni il desiderio della Staller di prender parte al reality non si è affievolito. Nel 2019 infatti dopo aver svelato di avere qualche problema economico, l’ex pornodiva criticò la sua esclusione dalla rosa dei possibili partecipanti al reality.

Adesso però il suo momento è finalmente arrivato! A distanza di tre anni dai fatti che la videro protagonista, è giunta l’occasione per dimostrare ai telespettatori tutto il suo valore nell’edizione del reality che questa volta è condotto da Ilary Blasi!

Non ci è dato sapere se Cicciolina sia riuscita a convincere la produzione del programma a sborsare per la sua partecipazione il milione di euro che aveva chiesto in passato oppure se si è accontentata di molto meno. Fatto sta che è riuscita a realizzare il proprio desiderio.