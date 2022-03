Mistero sull’ingresso mancato di Guendalina Tavassi all’Isola dei Famosi: ecco cosa è successo

Che fine hanno fatto Guendalina Tavassi e suo fratello Edoardo? E’ questa la domanda che rimbalza ovunque sul web e che sta alimentando la stampa di settore. Oltre che, chiaramente, a tenere col fiato sospeso fan e appassionati del reality show condotto da Ilary Blasi. Sì perché, benché annunciati come concorrenti dell’Isola dei famosi 2022, ad oggi non si sono ancora visti.

Perché Guendalina Tavassi non è all’Isola dei Famosi

Cerchiamo dunque di capire cosa è successo. Saltato il loro ingresso nella prima puntata, quando cioè gran parte dei concorrenti è arrivata in Honduras, l’ingresso della coppia era atteso per il 24 marzo ma, nuovamente, è stato disatteso. Perché? In un primo momento si era diffusa la voce di un possibile contagio da Covid-19, teoria subito smentita dal fidanzato di Guendalina, Federico Perna.

Altri hanno provato a parlare di quarantena prolungata ma anche qui si è trattato di un’altra ipotesi non fondata. La spiegazione allora è presto detta: da quanto risulta in questo momento i due concorrenti semplicemente non sono ancora entrati in gara perché la produzione ha deciso di “razionare” l’ingresso dei naufraghi procedendo a “blocchi”.

Quando entra nel reality con il fratello Edoardo

Stavolta però potremmo davvero esserci. Secondo gli ultimi rumors infatti l’ingresso all’Isola dei Famosi 2022 di Guendalina ed Edoardo, ex fidanzato della comica Diana Del Bufalo, dovrebbe essere imminente, forse già stasera. Oggi infatti, lunedì 28 marzo, ci sarà una nuova puntata e potrebbe essere davvero quella giusta per vederli arrivare in Honduras. L’appuntamento, allora, è per stasera in prima serata su Canale 5.

