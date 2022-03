Isola dei Famosi 2022, anticipazioni puntata 24 marzo: dove vederla in diretta, nomination, eliminati, nuovi naufraghi, cosa è successo e daytime

Dopo il debutto e il successo di pochi giorni fa, con un vero e proprio boom di ascolti, sta per tornare il reality all’insegna dell’avventura, quello che ogni anno appassiona milioni di telespettatori. Stiamo parlando dell’Isola dei Famosi, il programma che ancora una volta vede alla conduzione la ‘regina’ Ilary Blasi: direttamente dall’Honduras, come inviato, Alvin, mentre in studio, sempre attenti e pungenti, gli opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria. Ma cosa succederà nella seconda puntata ora che le coppie si sono formate?

Isola dei Famosi 2022: chi è in nomination, chi rischia l’eliminazione

Nel corso della prima puntata i leader, quelli immuni, sono stati Jeremias e Gustavo Rodriguez, rispettivamente figlio e padre della ‘dinastia’ Rodriguez. Ma se da una parte c’è stata la gioia, dall’altra con le prime nomination tre coppie questa sera sono a rischio eliminazione: al televoto, infatti, Ilona Staller e Marco Melandri, Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro, Antonio Zequila e Floriana Secondi, questi ultimi già protagonisti di un’accesa discussione. Chi dovrà già abbandonare il gioco? Ci saranno colpi di scena? Ci sarà davvero un’eliminazione definitiva o la coppia meno preferita sbarcherà su un’altra isola, magari quella dove vivono Jovana e Roger?

Arrivano nuovi naufraghi: ecco le coppie

Questa sera, molto probabilmente, a Cayo Cochinos sbarcheranno altre due coppie. La prima è quella formata da Guendalina Tavassi, showgirl e influencer, che partecipa con il fratello Edoardo, ex fidanzato di Diana Del Bufalo; la seconda è quella de i Cugini di Campagna, che vede protagonisti Nick Luciani e Silvano Michetti. Come reagiranno gli altri concorrenti?

Dove e a che ora vedere la diretta

Ricordiamo che l’appuntamento con l’Isola dei Famosi è per questa sera, giovedì 24 marzo, a partire dalle 21.30 circa, subito dopo Striscia la Notizia. Il reality, proprio come accadeva con il GF VIP, andrà in onda due volte a settimana, il lunedì e il giovedì, salvo cambiamenti del palinsesto.

I daytime dell’Isola

Non solo le dirette. Il reality si potrà seguire anche nella fascia pomeridiana perché dal lunedì al venerdì, sempre su Canale 5, a partire dalle 16.40, verrà trasmesso il daytime direttamente dall’Honduras. I fan potranno seguire le dinamiche anche su Mediaset Extra, canale 55 del digitale terrestre. Qui si potranno sintonizzare dal lunedì al venerdì alle 12, alle 16 o alle 20.30. Il sabato, invece, intorno alle 17.15 verrà trasmessa la replica della puntata del lunedì precedente, mentre alle 21.15 sarà la volta di quella del giovedì. E non finisce qui. Su La5 i telespettatori, dal lunedì al venerdì, in seconda serata a 00.40 potranno collegarsi con l’isola.