I Cugini di Campagna a Sanremo 2023: chi sono, età, carriera, testo e significato di Lettera 22

Sanremo si annuncia ricco di novità. Tra le tante presenze che si alterneranno sul palco dell’Ariston c’è anche una band italiana storica: I Cugini di Campagna. Il gruppo musicale pop nato nel 1970 per la prima volta prenderà parte alla kermesse musicale che quest’anno è arrivata alla sua 73esima edizione, nel gruppo dei big. Chi sono i Cugini di Campagna come nasce il loro nome e quali canzoni li hanno portati alla fama? Andiamo a conoscere qualcosa di più su questa band.

Cugini di Campagna: chi sono i componenti della band

Il gruppo nasce a Roma nel 1970 su iniziativa di Silvano Michetti, il batterista e percussionista del gruppo, a lui si affianca sin da subito il fratello gemello Ivano Michetti, chitarrista e bassista, solo in seguito si uniranno anche Tiziano Leonardi, alle tastiere e Nicolino Luciani voce della band. Nel corso del tempo il complesso ha subito delle modifiche in particolar modo a causa della decisione di Nik (Nicolino Luciani) di uscire dal gruppo per una lite con Poppi (Ivano Michetti). Sostituito da Daniel Colangeli, Nik ha poi deciso due anni fa di rientrare nella band.

Ivano e Silvano sono nati a Roma l’11 febbraio del 1947, Nicolino Luciani è nato a Roma il 2 giugno del 1970 e Tiziano Lenardi è nato a Civitavecchia il 17 marzo del 1984. Volevano fare musica folk da qui il nome ‘Cugini di Campagna’ e infatti il loro primo brano è stato ‘Il ballo di Peppe’. Ma il loro primo brano di successo è stato ‘Anima mia’ qualche anno dopo.

Quali sono le canzoni di successo e qual è quella che presenteranno a Sanremo

Sono diversi i brani che hanno trovato il consenso del pubblico, oltre ad Anima mia, ci sono: Solo con te, Meravigliosamente, No tu no, Metallo, Uomo mio, Cucciolo, Un’altra donna. Ma approderanno sul palco di Sanremo con una nuova canzone dal titolo: Lettera 22. Una lettera dell’alfabeto che evidentemente non esiste che sta a significare “la ricerca di qualcosa che difficilmente si riesce a trovare. Anche solo quella per chiedere scusa, per dire ti voglio bene”. Sono gli stessi autori a spiegare cosa si nasconde dietro il titolo del nuovo brano.

Carriera

Quella dei Cugini di Campagna è stata una carriera ricca, sono state anche tante le partecipazioni a programmi televisivi: I migliori anni su Rai 1 e Premiata Teleditta su Italia 1, hanno preso parte anche a L’anno che verrà 2021/2022. Alcuni di loro ha partecipato a fiction e anche a reality: Ivano e Silvano hanno preso parte a La Fattoria su Canale 5, al film Din Don Una parrocchia per due e anche ai Cesaroni. Sempre Silvano, ma stavolta con Nik hanno preso parte all’Isola dei Famosi 2022, anche se per Silvano si è trattato di una permanenza brevissima visto che è stato squalificato poche ore dopo il suo ingresso siccome aveva bestemmiato.

Sulla vita privata dei componenti del gruppo si hanno poche notizie. Di certo Ivano è sposato con Rossella e Nik con Vanessa e questi ultimi hanno una bimba Karen; degli altri invece non si sa nulla.

Cugini di Campagna contro Maneskin e Lady Gaga

A riaccendere i riflettori sul gruppo nato negli anni ’70 è stata anche la ‘battaglia’ mediatica instaurata contro i Maneskin. Questi ultimi sarebbero ‘colpevoli’ di aver rubato gli outfit alla band di musica pop composta da Ivano, Silvano, Nik e Tiziano. Stessa questione era nata con lady Gaga che viene invita dai Cugini di Campagna a “smettere di indossare abiti di scena identici ai nostri”.

Instagram

I Cugini di Campagna hanno un profilo Instagram che conta 12 mila follower. Su di esso postano soprattutto video e foto di loro esibizioni.

Ecco il testo della canzone Lettera 22

Io non sono altro che un bambino

Che non sa contare

E vorrebbe dirti che gli manchi

Senza le parole

Io non sono altro che un dottore

Che si è fatto male

Io non sono altro che un palazzo

In costruzione e cade

Se mi guardi con quegli occhi amore

Mi farai morire

Io non sono altro che una storia

Che non sa finire

Io non sono altro che un giardino

Senza neanche un fiore

Io senza di te non sono altro che

La parola “amore”

E con questo amore tornerei

A dirti che ci vuole altro

Per convincermi a rinchiuderti

Dentro un singhiozzo

Altro per lasciarmi in un riflesso

Dentro a uno specchio

E non era mai il momento giusto

E non era mai il momento giusto

Per parlare

Non lasciarmi solo

Non lasciarmi qui

Non lasciarmi solo

Non lasciarmi qui

Ora che ho trovato le parole

Già mi salta il petto

Come treni in corsa tra le nuvole

Uno spazio altro

Come due uragani che distruggono

Ma per dispetto

Credo, credo anch’io, che non puoi darmi il mondo

Se non guardi il mondo come lo guardo anch’io.

Non lasciarmi solo

Non lasciarmi qui

Non lasciarmi solo

Non lasciarmi qui

Non lasciarmi solo

Non lasciarmi qui

Non lasciarmi solo

Non lasciarmi qui

(Testo Tv Sorrisi e Canzoni)