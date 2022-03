Televoto Isola dei Famosi 2022, chi viene eliminato giovedì 24 marzo 2022: le percentuali e i sondaggi per le 3 coppie a rischio

Ha debuttato lunedì scorso la nuova imperdibile edizione dell’Isola dei Famosi, il reality all’insegna dell’avventura che vede al timone, ancora una volta, Ilary Blasi. Lei che con la sua semplicità e schiettezza ha divertito e fatto un boom di ascolti, insomma un inizio scoppiettante per la trasmissione, che ha preso il posto del Grande Fratello Vip. Protagonisti sono personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport che hanno un solo obiettivo: combattere, superare la fame e gli ostacoli e vincere. Ma tra una prima prova ricompensa e l’altra, tre coppie sono già finite al televoto e rischiano l’eliminazione.

Isola dei Famosi 2022: chi è in nomination, le coppie a rischio

La novità di quest’anno è che si gioca in coppie. C’è chi è partito dall’Italia con un affetto caro, che sia il padre o il figlio, e chi, invece, ha dovuto “creare” la coppia in Honduras. Due persone, come se fossero una e questo ha dei suoi vantaggi sì, perché sicuramente ci sarà maggiore supporto e aiuto, ma anche tanti svantaggi perché le regole dell’isola sono dure e severe. E sono in grado di mettere alla prova anche i legami più solidi. Nel corso della prima puntata sono state presentate le coppie, tranne quella de I Tavassi (Guendalina ed Edoardo) e i Cugini di Campagna, che sbarcheranno giovedì. E già ci sono stati i primi scontri e le prime nomination.

A rischio, infatti, la coppia formata da Ilona Staller e Marco Melandri, quella composta da mamma Carmen di Pietro e il figlio Alessandro. E ancora, dovranno passare sotto l’occhio vigile del pubblico anche Antonio Zequila e Floriana Secondi.

Isola dei Famosi 2022: chi viene eliminato tra Ilona e Marco, Carmen e Alessandro, Antonio e Floriana

E se Jeremias e Gustavo Rodriguez sono stati nominati ‘leader’ e Roger Balduino e Jovana sono sbarcati su un’isola sconosciuta agli altri naufraghi, ora il televoto è aperto e il pubblico dovrà decidere chi eliminare tra le tre coppie a rischio. Stando ai primi sondaggi di Isola dei Famosi Forum, i telespettatori sembrerebbero intenzionati ad eliminare Ilona Staller e Marco Melandri (48.41%). A seguire Floriana Secondi e Antonio Zequila con il 35.91% di voti, mentre in ultima posizione Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni che non arrivano al 16%. Sarà davvero così? Mamma e figlio verranno salvati? Non ci resta che aspettare la puntata per scoprirlo!