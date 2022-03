Isola dei Famosi 2022, quando e dove vedere il daytime: orario e canale puntata pomeridiana

Dopo il debutto e il successo di lunedì scorso, ora tutte le attenzioni sono rivolte sull’Isola dei Famosi, il programma che vede alla conduzione, ancora una volta, Ilary Blasi. Il reality, tutto all’insegna dell’avventura, come sempre appassiona i telespettatori e proprio loro, oltre alle due dirette dell’inizio settimana e del giovedì, avranno modo di seguire i naufraghi nei vari daytime. Ma a che ora? E dove?

I pomeridiani dell’Isola dei Famosi 2022: dove e a che ora

Come accadeva per il Grande Fratello, anche l’Isola dei Famosi avrà un doppio appuntamento settimanale e Ilary Blasi aprirà le ‘porte’ (simbolicamente) dell’isola il lunedì e il giovedì, sempre per la prima serata di Canale 5. Ma non solo. Il reality si potrà seguire anche nella fascia pomeridiana perché dal lunedì al venerdì, sempre su Canale 5, a partire dalle 16.40, verrà trasmesso il daytime direttamente dall’Honduras.

Leggi anche: Televoto Isola dei Famosi 2022, chi viene eliminato giovedì 24 marzo 2022: le percentuali e i sondaggi per le 3 coppie a rischio

Gli orari su Mediaset Extra e LA5

I fan potranno seguire le dinamiche anche su Mediaset Extra, canale 55 del digitale terrestre. Qui si potranno sintonizzare dal lunedì al venerdì alle 12, alle 16 o alle 20.30. Il sabato, invece, intorno alle 17.15 verrà trasmessa la replica della puntata del lunedì precedente, mentre alle 21.15 sarà la volta di quella del giovedì. E non finisce qui. Su La5 i telespettatori, dal lunedì al venerdì, in seconda serata a 00.40 potranno collegarsi con l’isola.

In streaming

Come è noto, i programmi Mediaset sono tutti disponibili in streaming. Sul portale Mediaset Play, infatti, ci sono tutte le puntate integrali e le clip esclusive direttamente dall’Honduras. Ma non solo. Qui i telespettatori avranno modo di seguire l’Isola Party, il digital show condotto da Ignazio Moser e Valentina Barbieri.