Roma, volpe malata si rifugia nel liceo Aristofane: intervengono i volontari di Earth

Una volpe malata ha trovato rifugio all’interno dei cancelli del liceo classico e linguistico di Montesacro, l’Aristofane. Ma l’istituto di scuola superiore non è nuovo a ‘visite’ di animali della fauna selvatica. Solo a ottobre scorso, infatti, ha fatto i conti con la presenza di una vipera. Tanta la paura anche in questo caso per studenti e personale scolastico, finito, però, con la cattura dell’animale grazie alla collaborazione tra dirigenza, personale scolastico e Forestale, liberato poi in un luogo idoneo.

A far ‘visita’ al liceo di Montesacro una volpe malata

Ieri il liceo di Montesacro è tornato a far parlare di sé per la presenza di una volpe malata che ha trovato rifugio nel plesso scolastico. Anche in questa occasione è stato organizzato un piano di ‘cattura’, ma al solo fine di prendere l’animale, sottoporlo alle cure necessarie e liberarlo nuovamente in natura. Un iter necessario per garantire alla volpe di essere sottoposta al trattamento necessario.

Chiamati ad intervenire i volontari di Earth Lazio e gli attivisti Gruppo Randagio

Ad occuparsi dell’intervento sono stati chiamati da carabinieri forestali e Asl Rm2 i volontari della protezione civile EARTH Lazio e gli Attivisti Gruppo Randagio. I volontari si sono messi subito in moto già nel tardo pomeriggio di ieri e ‘grazie alla gentile collaborazione del custode Calogero abbiamo predisposto un piano di cattura. Una volta curata la piccolina sarà liberata in uno spazio verde idoneo’.

Il piano di cattura

Il piano è molto semplice, il custode predisporrà delle esche di cibo per attirare l’animale verso una gabbia, predisposta per la cattura. Con un po’ di costanza e tanta pazienza la volpe, verrà presa e portata al Cras, centro di recupero di animali selvatici per essere sottoposta alle cure necessarie, visto che si tratta di un esemplare malato, e sono una volta ristabilita verrà liberata in un luogo idoneo.