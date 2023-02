Roma, water abbandonato alla Stazione Termini: la foto corre sui social

Roma. Pensavamo di averle viste tutto o almeno una buona parte ma ci sbagliavamo e le sorprese sono dietro l’angolo. L’ultima ‘trovata’ è la presenza di un water alla Stazione Termini. No, non è un’installazione artistica ma il gesto di qualche incivile che ha deciso di abbandonare il gabinetto – peraltro ancora imballato – direttamente in strada, senza nemmeno avvicinarlo a qualche cassonetto, cosa che sarebbe stata comunque irregolare ma quantomeno maggiormente rispettosa del pubblico decoro. Il wc, pertanto, è in bella mostra, tutti ne possono ammirare le fattezze e la tavoletta sollevata pare quasi un invito ad usufruirne. Se a primo impatto la cosa può scatenare un sorriso, a ben vedere da ridere c’è ben poco.

Tor Bella Monaca, discarica abusiva davanti al Municipio: tra i rifiuti anche siringhe e una pistola (FOTO)

Il Water abbandonato in strada

Il wc si trova vicino alla Stazione Termini, uno dei principali scali cittadini e, senza dubbio, non costituisce una buona pubblicità, un accattivante biglietto da visita né per i turisti né tantomeno per i cittadini. Anzi, rappresenta piuttosto il simbolo di un degrado e di un abbandono che continuano a caratterizzare Roma. Sono davvero svariati gli oggetti he vengono regolarmente abbandonati in strada: materassi, poltrone, divani, scrivanie e chi ne ha più ne metta. Ora, invece, a completare questo amaro quadretto arriva anche il water.

I commenti

La foto del wc che è stata pubblica sul profilo Facebook ‘Roma fa Schifo’, ha fatto subito il giro del web e i commenti degli utenti non si sono fatti attendere: ‘Marcel Duchamp, fontana 1917’, ‘È un nuovo vespasiano‘ o ancora, ‘È un Cattelan installazione artistica sui bisogni umani’ . Nei numerosi commenti che si sono avvicendati sotto al post, l’ironia degli utenti gioca la parte del leone ma non manca chi ha ha espresso un giudizio maggiormente duro: ‘Rappresenta benissimo cosa è diventata Roma’.