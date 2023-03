“Romanista rabbino, tua madre è Anna Frank”, cori antisemiti durante Napoli-Lazio

“Romanista rabbino, tu madre è Anna Frank”, cori antisemiti durante Lazio Napoli. Il video tratto da Tik Tok durante la partita di venerdì. Non è la prima volta che gli ultras della Lazio si rendono protagonisti di episodi del genere.

I cori antisemiti durante la partita Napoli-Lazio

L’ennesima ignominia antisemita arriva dallo Stadio Maradona. A rendersi protagonisti sono i tifosi della Lazio che in occasione della partita contro il Napoli hanno intonato un coro di matrice antisemita fuori dal settore ospiti. “So laziale e so razzista siamo le camice brune tu ce fai pena con sta caz** de kippah. C’hai er padre deportato e tu madre è Anna Frank. Romanista sei un rabbino pane azzimo e agnellino e festeggi l’Hanukkà, lalala lalala”. Una vergogna ingiustificabile intonata da circa cento persone che è stato successivamente postato su diversi social, diventando immediatamente virale.

Non è la prima volta che i tifosi della Lazio si rendono protagonisti di episodi di matrice antisemita con il pretesto di schernire i tifosi della Roma. Pochi giorni fa è comparso al Circo Massimo una scritta che recitava: “Romanista Anna Frank”. Ma già nel 2017 gli stessi tifosi biancocelesti avevano affisso allo Stadio Olimpico sticker con l’immagine della giovane ragazza ebrea morta nel campo di concentramento di Bergen Belsen vestita con la maglia della Roma. Allora il club biancoceleste fu multato dal Tribunale della Figc con cinquantamila euro. Una vergogna che non ha colori visto che gli stessi tifosi della Roma non più di un mese fa avevano tappezzato diversi quartieri della città con degli adesivi raffiguranti il volto di Adolf Hitler con la maglia della Roma.

Si attendono ora provvedimenti da parte della Procura Federale dopo che il video è diventato virale. I tifosi della Lazio sono da tempo sotto la lente di ingrandimento e a due settimane dal derby, tra questioni ultras e vergogne antisemite, l’attenzione sta raggiungendo i livelli di guardia. Già lo scorso novembre i tifosi biancocelesti si erano resi protagonisti – proprio in occasione del derby – con la Curva Nord che aveva intonato cori antisemiti. Allora la Lazio aveva preso le distanze con un comunicato ed era stata multata. Stavolta la Procura potrebbe andare più a fondo.