Roseto comunale di Roma, il 21 Aprile riapre al pubblico: presenti oltre mille esemplari di rose. Riapre il famoso roseto romano, che si estende lungo le pendici dell’Aventino. Situato davanti i resti del Palatino, riaprirà in un’occasione speciale: il Natale di Roma, che coincide con il periodo di riapertura di questi bellissimi fiori. Ripartirà quindi sul finire di aprile, la nuova stagione che riattiverà le attività del roseto comunale romano.

La riapertura del Roseto comunale di Roma

Il giardino, sarà aperto dal Comune di Roma tutti i giorni, dalle 8.30 alle 17.30. All’interno delle aperture, per la felicità di turisti e cittadini, saranno inclusi anche i giorni festivi. Come comunicato dai responsabili del roseto, saranno almeno 1200 le specie di rose esposte all’interno del giardino. Rose non solo provenienti dall’Italia, ma da tutto il mondo. Incluse quelle particolari provenienti da Paesi come la Cina e la Mongolia.

Sarà un mix di fiori antichi e nuovi, capaci di deliziare anche i palati dei più ortodossi “pollici verdi”. Tra le specie più curiose, la Rosa Chinensis Virdiflora, che ha la particolarità di tenere dei petali di colore verde. Poi, come menzionato da Repubblica Roma, la Rosa Chinensis Mutabilis, che ha la dote di cambiare il proprio colore con il passare del tempo. Troveremo anche la Rosa Foetida, che in pochi però apprezzeranno: come dice il nome, risulta un fiore maleodorante.

Per le tante rose esposte, anche particolari, attualmente il Roseto di Roma risulta il più bello del mondo e un tesoretto che rende giustizia a una Città con la storia della Capitale. L’area su cui sono coltivati i fiori, è di circa 10 mila metri quadrati. Essa, nel tempo, è riuscita ad andare anche oltre l’attenzione degli appassionati di pollice verde, botanica, giardinaggio e natura. Infatti, molteplici sono i ragazzi che vengono a immortalare le rose con una fotografia, puntualmente poi postata sui social network.