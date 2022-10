Weekend a Roma, cosa fare sabato 8 e domenica 9 ottobre: mostre, eventi, riapre il Roseto Comunale

Sarà un altro fine settimana all’insegna del sole. Un’occasione per trascorrere sabato 8 e domenica 9 ottobre in giro per Roma, magari, in cerca di cose da fare. E sono diverse le opportunità che si aprono a quanti hanno desiderio di svagarsi con una passeggiata capitolina.

A parte le numerose sagre, rassegne musicali ed eventi culturali, ci sono anche appuntamenti fissi, tra i quali: la mostra di Van Gogh a Palazzo Bonaparte, il Tevere day, ma anche il Tennis & Friends. Eventi per tutti i gusti rivolte a quanti vogliono trascorrere una giornata diversa.

Tutti gli appuntamenti del fine settimana

Tra i vari eventi elencati, c’è il Tevere day, un appuntamento, fissato per domenica 9 ottobre, con la storia e con la volontà di restituire al fiume il ruolo centrale che ha sempre avuto anche ampliando l’iniziativa, tanto da comprendere un percorso di 84 chilometri nel quale includere non solo Roma, Ostia e Fiumicino, ma anche altre cittadine quali: Sacrofano, Formello, Capena e Nazzano. Occasione di rivalutazione del Tevere e anche di proposte, di idee.

Grande l’attesa anche per la mostra di Van Gogh, sabato 8 ottobre, a Palazzo Bonaparte. Esperti, studiosi, appassionati potranno ripercorrere la vita dell’artista olandese attraverso le sue opere. Una rassegna pittorica organizzata e promossa da Arthemisia in collaborazione con il Kröller Müller Museum di Otterlo.

Il Foro Italico, a partire da domani 7 ottobre e fino a domenica 9 ottobre, ospiterà gli appassionati di sport che potranno visitare le 118 sale del Villagio della Salute. Un appuntamento che si propone di diffondere la cultura dello sport, mettendo al centro i giovani e le donne.

La Fiera di Roma sin da oggi 6 ottobre e fino al 9 ottobre, sta ospitando la XXIX edizione di Romics, il festival internazionale del fumetto, animazione, cinema e games.

Alla Stazione Termini, invece, verranno allestiti stand per “Vinokilo in Stazione”: una vendita al chilo di vestiti vintage di qualità e anche di marche rinomate di tutte le taglie.

Al coffee House di Palazzo Colonna il fine settimana sarà all’insegna di “Artigiani in mostra”. Un appuntamento con la moda per iniziare a verificare quale saranno le collezioni del prossimo autunno.

Appuntamenti con l’enogastronomia

Castelli di Cioccolato è, invece, una rassegna che prende il via domani a Marino, per terminare domenica 9 ottobre, in cui maestri cioccolatieri si cimenteranno anche con adulti e bambini in laboratori didattici.

Uva in mostra, invece a San Cesareo. Una kermesse enogastronomica e culturale a cura di comitati cittadini che organizzeranno stand per degustare prodotti tipici. Buona tavola, musica e balli. Gli appuntamenti con degustazioni culinarie sono diverse. Anche Ostia ospita la sagra della seppia, in piazza Anco marzio dove si potranno assaggiare pizza e fritti misti oltre a una pietanza classica come seppie e piselli. Al Salone delle Fontane dell’Eur torna l’EurHop, una degustazione di birre artigianali nazionali e internazionali.