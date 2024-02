Rottweiler scappa e morde una 16enne e il suo cane: paura in via Buzzi

Una 16enne è stata assalita da un rottweiler in via Buzzi: la giovane è rimasta gravemente ferita alla gamba. La Polizia apre un’inchiesta.

Una passeggiata come tante rischia di diventare una tragedia: lo sgomento protagonista in via Buzzi, a Roma, per via di un rottweiler. Una giovane donna stava passeggiando quando viene assalita da un cane al guinzaglio di un’altra ragazza. Quest’ultimo si dimena e nessuno riesce a tenerlo.

Una volta disarcionato dal guinzaglio si dirige verso la 16enne e comincia a mordere la gamba: una pozza di sangue, le ferite si fanno sempre più importanti. A quel punto arriva il fidanzato di lei, comincia a prendere a calci il cane, ma non si riesce a evitare il peggio. Nuovi morsi e ulteriori traumi.

Rottweiler si scaglia contro una 16enne: paura in via Buzzi

A quel punto il ragazzo si avventa sui testicoli del rottweiler: “Non potevo permettere che continuasse a fare certe cose, con il rischio di ammazzare lei. Se non avessi agito così – conclude – non so come sarebbe finita”. La conclusione di questa vicenda è una prognosi di 60 giorni con il cane trasportato in un canile.

La Polizia apre un’inchiesta e la giovane ora dovrà pensare solo a guarire. Anche se il trauma psicologico resta. Non è la prima volta che i rottweiler a Roma si rendono protagonisti di uno scenario scabroso. Qualche settimana fa si sono avventati, in un altro contesto e quartiere, su un uomo di mezza età ritrovato poi senza vita.

La tutela degli animali è importante almeno quanto la gestione di questi casi limite: non attaccano senza ragione, ci dev’essere stato un fattore scatenante che li ha portati a scagliarsi contro corpi inermi. Magari un’associazione particolare che ha dato il via alla follia. Proprio su questo si cerca di indagare.