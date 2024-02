ISEE sotto i 15 mila euro, nuovo bonus di 460 euro: come funziona e scadenza

Sostegno al reddito, una nuova misura potrebbe riguardare le fasce di reddito più basse: 460 euro al di sotto di 15mila euro di Isee. Vediamo di cosa si tratta e i requisiti per accedervi.

Si parla in questi giorni di un nuovo provvedimento di 460 euro per le famiglie più bisognose. In realtà si tratta della riproposizione, eventuale, di una misura già erogata nei mesi scorsi: non denaro contante, piuttosto la possibilità di acquistare beni di prima necessità peraltro avvalendosi di ulteriori scontistiche da parte dei supermercati aderenti. Non ultima la possibilità di pagare il carburante o comprare abbonamenti per il trasporto pubblico. E ora una nuova platea di beneficiari potrebbe essere inclusa.

Carta dedicata a te: come funziona

La misura in oggetto è quella della carta solidale o carta dedicata a te, erogata dall’Inps e distribuita dai Comuni di residenza agli aventi diritto attraverso le poste. L’importo di questo provvedimento di sostegno al reddito, arrivato alle famiglie la scorsa estate, è di 460 euro complessivi: 380 euro inizialmente erogati contestualmente al rilascio della carta, più i 77 euro del bonus benzina arrivato sotto Natale.

Con l’importo nella tessera è possibile come detto comprare beni alimentari di prima necessità, con alcune eccezioni e con la possibilità di usufruire di un ulteriore sconto del 15% su una serie di prodotti specifici. Alcuni punti vendita hanno deciso di applicare subito la riduzione di prezzo aggiuntiva, altri hanno rilasciato un buono. Gli aventi diritto hanno la possibilità di spendere quanto rimasto nella card entro il prossimo 15 marzo avendo però eseguito il primo acquisto entro il 31 gennaio (deadline che è stata prorogata rispetto al termine del 15 settembre 2023 originariamente previsto).

Requisiti: a chi spetta la social card, come fare domanda

Torniamo rapidamente sui requisiti. La carta acquisti dedicata a te è pensata per le famiglie: esclusi dunque tutti i single o chi, seppur vivendo in coppia, non ha figli. Il requisito minimo per accadere alla card è dunque quello di avere un nucleo familiare di almeno tre componenti, con priorità a chi ha figli più piccoli a parità di graduatoria. Infine, ma non per importanza, la soglia ISEE fissata in 15mila euro. Per ricevere la card non serve presentare domanda: gli aventi diritto vengono infatti selezionati in modo automatico secondo i dati presenti nella banca dati della pubblica amministrazione e contattati dai Comuni di residenza.

Carta dedicata a te 2024 prorogata? Cosa sappiamo

Al momento non sappiamo se la carta sociale dedicata a te sarà prorogata con le medesime condizioni con cui è stata erogata sin qui anche per il 2024. Di fatto però, considerando che potrebbero esserci dei fondi che non sono stati spesi (il termine per saperne di più è quello dei mesi di marzo-aprile), si potrebbe arrivare ad un nuovo rifinanziamento della misura oppure ad una nuova ricarica per chi già l’ha ricevuto. Ricordiamo che sono esclusi dalla card chi percepisce la Naspi, oppure l’Indennità di disoccupazione (per i collaboratori Dis-Coll), nonché l’indennità di mobilità. Stesso discorso per i fondi di solidarietà per l’integrazione del reddito e cassa integrazione guadagni.