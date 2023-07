Carta solidale 2023, via alla distribuzione delle tessere: come ritirarla, a chi spetta (e cosa ci si può comprare)

Carta solidale 2023, si parte oggi con la distribuzione delle tessere presso gli Uffici Postali. Da questa mattina, lunedì 17 luglio 2023, e nei prossimi giorni, le famiglie rientranti nel provvedimento di sostegno al reddito stabilito dal Governo inizieranno a ricevere le comunicazioni con le modalità per ritirare la propria card.

L’importo, pari a 382, 50 euro, consentirà di acquistare beni di prima necessità. Per farlo si dovrà utilizzare pertanto la carta elettronica di pagamento che sarà prepagata e ricaricabile. A fare da tramite saranno i Comuni di Residenza che invieranno ai beneficiari una lettera contenente tutte le informazioni per il ritiro. Precedenza sarà data ai nuclei con all’interno nati tra il 2009 e il 2023.

A chi spetta, requisiti, come fare domanda

La legge di bilancio 2023 ha istituito un fondo destinato all’acquisito di beni alimentari di prima necessità, da parte di persone in possesso di un ISEE non superiore a 15.000 euro. La misura prevede un solo contributo economico per nucleo familiare (composto almeno da tre individui, ndr) di importo complessivo di 382,50 euro, che sarà erogato attraverso la “Carta solidale per acquisti di beni di prima necessità”, una carta elettronica di pagamento, prepagata e ricaricabile come detto. Attenzione: ricordiamo, come spiegato in questo articolo, che non è necessario presentare domanda.

Chi non è ammesso al contributo

I beneficiari sono stati individuati secondo le modalità previste dal decreto interministeriale 18 aprile 2023 ‘Criteri di individuazione dei nuclei familiari in stato di bisogno, beneficiari del contributo economico previsto dall’articolo 1, commi 450 e 451, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.’ Pertanto non è prevista la pubblicazione di elenchi o graduatorie. La card non è cumulabile con altre forme di sostegno al reddito: chi percepisce sussidi come il reddito di cittadinanza, indennità di disoccupazione, ecc. non avrà diritto alla carta solidale.

Quali prodotti si possono comprare

La carta solidale è destinata all’acquisto di beni di prima necessità, ovvero cibo e alimenti – con qualche piccola eccezione – ma non ad esempio farmaci che non rientrano pertanto negli articoli acquistabili.

Come ritirare la carta solidale

I beneficiari individuati, a partire da oggi, saranno destinatari di una raccomandata contenente la comunicazione dell’assegnazione del contributo da parte del Comune di Residenza e le modalità di ritiro delle carte presso gli uffici postali abilitati. Consegnando la lettera agli sportelli si riceverà poi la card con al quale effettuare gli acquisti: quest’ultima sarà attiva dal mese corrente (luglio 2023) a partire dal primo acquisto. Il credito dovrà essere speso entro il 15 settembre 2023, pena la non fruibilità dell’importo assegnato.