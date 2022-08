Rubano due borse ma nella fuga provocano un incidente: arrestato 36enne, caccia al complice

Si sono prima appropriati di un paio di borse da donna poggiate sui sedili posteriori di un’auto in sosta poi nel tentativo di scappare si sono scontrati con un mezzo in transito in quel momento. Erano in due ad agire e una volta messo a segno il furto hanno tentato la fuga a bordo del proprio motorino. Per uno di loro, un 36enne francese, i giochi sono terminati mentre il complice è riuscito a far perdere le proprie tracce.

Tentano il furto, scappano e provocano un incidente: i fatti

I fatti sono avvenuti in zona Prati. Qui il 36enne, in concorso con un altra persona che poi è riuscita a scappare, si è appropriato di due borse da donna poggiate sui sedili posteriori di una macchina in sosta. I due malviventi hanno quindi tentato di fuggire in motorino ma, appena ripartiti, si sono scontrati con un altro veicolo a due ruote in quel momento in transito.

Allarmato dalle urla dei malcapitati, che nel frattempo si erano accorte del furto, il centauro vittima dell’incidente si è quindi rialzato ed è riuscito a bloccare lo straniero. l complice invece si è dato precipitosamente alla fuga abbandonando a terra il maltolto.

L’arresto

Sul posto sono subito interventi gli agenti delle Volanti che hanno arrestato il malvivente assicurandolo alla giustizia. Ora l’uomo è, infatti, gravemente indiziato di furto aggravato con destrezza. l’arresto è stato poi convalidato dall’Autorità Giudiziaria che ha imposto il divieto di dimora nel comune di Roma nei confronti del giovane.