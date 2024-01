Rubano un furgone con 20mila euro di materiale edile: denunciati i due ladri

Tivoli, denunciati due cittadini Rom di 19 e 38 anni per aver rubato un furgone di una ditta edilizia. Bottino per 20.000 euro.

Tivoli, scatta la denuncia per due cittadini Rom accusati di furto e ricettazione in concorso. Entrambi, 19 e 38 anni, avevano architettato tutto da tempo. Un piano che andava avanti da settimane e trova realizzazione solo pochi giorni fa: quelli che sono stati sufficienti alle autorità per far luce su questo misfatto.

La situazione è chiara. Qualche giorno fa una ditta edilizia denuncia la scomparsa di un furgone, si teme il furto e scattano le indagini. I Carabinieri tracciano il veicolo e trovano coordinate importanti che conducono a Guidonia Montecelio. In quella zona i due artefici del colpo indisturbati con un bottino da 20.000 euro.

Rubato un furgone a Tivoli: 20.000 euro di materiale edile, due denunce

Principalmente materiale di carpenteria. Nella casa cantoniera soggiornavano con gli attrezzi necessari per procedere alla rimessa a nuovo di alcune cose. Altre sarebbero state rivendute. Una vera e propria “fabbrica del raggiro” che ha fatto scattare l’iter giudiziario da parte della Procura di Tivoli. Denuncia inoltrata per i due indagati che non erano nuovi a queste situazioni.

Si evince, secondo il racconto dei Carabinieri, dalle manovre di avvicinamento che hanno attuato. Una tecnica che non lasciava scampo, alla quale però le autorità avevano già preso le misure. Plauso anche da parte della ditta che si trova nuovamente in possesso del veicolo dato che il furgone è stato immediatamente restituito ai proprietari. Così come parte della refurtiva.

Quella che i due rapinatori non erano ancora in grado di spendere o piazzare sul mercato. La tempistica è stata fondamentale per evitare il peggio. Ora è possibile soltanto tirare le somme in attesa degli accertamenti che potrebbero anche cambiare la pena per i due uomini coinvolti.