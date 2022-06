Rubano uno scooter e ‘girano’ per Roma: denunciati due baby ladri

Hanno prima rubato uno scooter, poi hanno pensato bene di utilizzarlo e di girare, a notte fonda, la Capitale. Di ammirare le sue bellezze a bordo di quel mezzo a due ruote che, invece, il proprietario stava disperatamente cercando da venerdì sera, quando si era accorto che sotto casa non c’era più lo scooter.

In giro con lo scooter rubato: fermati in via Nicola Zabaglia

Lo scooter, infatti, era stato rubato da due baby ladri, che pensavano di cavarsela così. E che invece, nella notte tra sabato e domenica, sono stati fermati per un controllo dai Carabinieri della Stazione Roma Aventino, mentre si trovavano in via Nicola Zabaglia. Qui, dagli accertamenti di rito, è emerso che l’intestatario del mezzo era un uomo, che una volta contattato ha raccontato ai militari che lo scooter gli era stato rubato dal quartiere Trastevere la sera prima, quindi venerdì.

Chi sono i giovani ladri

I due ‘baby’ ladri, quindi, due ragazzi di 15 e 16 anni, sono stati fermati, identificati e denunciati dai militari per ricettazione.