Run for Autism 2023 a Roma domenica 2 aprile: percorso e strade chiuse. Nella Capitale, cambio di viabilità per la “Corsa per l’autismo”, che svolgerà questa domenica per le strade della città. La corsa, come fatto intendere dagli organizzatori della manifestazione sportiva, sarà un percorso a circuito che partirà e finirà davanti alla Bocca della Verità. Vedrà infatti impegnato nel tragitto sportivo, diverse strade del Centro Storico capitolino.

Il percorso della Run for Autism 2023

Gli organizzatori dell’evento, hanno comunicato quale sarà il percorso della gara. La manifestazione sportiva passerà sulle seguenti strade: via Petroselli, via del Teatro Marcello, piazza Venezia, via dei Fori Imperiali, largo Corrado Ricci, via Cavour (giro di boa altezza via degli Annibaldi), via Cavour largo Corrado Ricci, via dei Fori Imperiali, piazza del Colosseo, via Celio Vibenna, via di San Gregorio, via dei Cerchi, interno Circo Massimo, piazzale di Porta Capena, via del Circo Massimo, via della Greca, piazza Bocca della Verità.

Come cambia il trasporto pubblico per la gara?

ATAC avvisa che, durante lo svolgimento dell’evento sportivo, saranno deviate alcune linee del trasporto pubblico.

3NAV

La linea sarà deviata dalle 7 alle ore 11.30 del mattino. Le fermate in direzione Stazione Trastevere saranno: da piazza Santa Croce in Gerusalemme, via Nola, via La Spezia, largo Brindisi, piazzale Appio, piazza di Porta San Giovanni, via dell’Amba Aradam, via Druso, viale delle Terme di Caracalla, piazza di Porta Capena e viale Aventino.

In direzione Porta Maggiore: normale di linea.

Linea 30

La linea sarà deviata dalle 7 alle ore 11.30 del mattino. Le fermate in direzione piazzale Clodio saranno: da piazzale dell’Emporio, per lungotevere Aventino, piazza di Monte Savello, Lungotevere, via Arenula, via delle Botteghe Oscure, piazza Venezia, via del Plebiscito, normale di linea.

In direzione Stazione Laurentina: normale di linea.

Linea 44

La linea sarà deviata dalle 7 alle ore 11.30 del mattino. Le fermate in direzione di via Teatro Marcello saranno: da Ponte Sublicio, lungotevere Aventino, piazza di Monte Savello, Lungotevere, via Arenula, via delle Botteghe Oscure, via di San Marco, via di San Venanzio, piazza Aracoeli, via del Teatro Marcello dove effettua capolinea provvisorio (lato opposto).

In direzione via Montalcini: normale di linea.

Linea 51 circolare

La linea sarà deviata dalle 7 alle ore 11.30 del mattino. Le fermate in direzione di viale Castrense saranno: da via Emanuele Filiberto, piazza Vittorio Emanuele II, via Carlo Alberto, piazza di Santa Maria Maggiore, via dell’Esquilino, via Cavour, via Panisperna, via Milano, Traforo Umberto I, via del Tritone, piazza di San Claudio, via di San Claudio e via del Corso.

Linea 75

La linea sarà deviata dalle 7 alle ore 11.30 del mattino. Le fermate in direzione di piazza Indipendenza saranno: normale itinerario di linea.

In direzione di via Poerlo: da via Merulana devia in piazza San Giovanni in Laterano, via Amba Aradam, via Druso, viale delle Terme di Caracalla, piazza di Porta Capena, viale Aventino, normale di linea (deviato per lavori).

Linea 81

La linea sarà deviata dalle 7 alle ore 11.30 del mattino. Le fermate in direzione di piazza del Risorgimento saranno: da piazza San Giovanni in Laterano, via Merulana, piazza di Santa Maria Maggiore, via dell’Esquilino, piazza dell’Esquilino, via Cavour, via Santa Maria Maggiore, via Panisperna, via Milano, via Nazionale, via IV Novembre, via Cesare Battisti e piazza Venezia.

In direzione di piazza Roberto Malatesta: normale di linea.

Linea 83

La linea sarà deviata dalle 7 alle ore 11.30 del mattino. In direzione di largo Valsabbia, le fermate saranno: da lungotevere Aventino, piazza di Monte Savello, Lungotevere, via Arenula, via delle Botteghe Oscure, e piazza Venezia.

Direzione verso piazzale dei Partigiani: normale di linea.

Linea 85

La linea sarà deviata dalle 7 alle ore 11.30 del mattino. Le fermate saranno in direzione Stazione Termini: da via Merulana, prosegue per la stessa fino a piazza di Santa Maria Maggiore, via dell’Esquilino, piazza dell’Esquilino, via Cavour, via Panisperna, via Milano, via Nazionale, via IV Novembre, via Cesare Battisti, piazza Venezia e via del Corso.

In direzione di Arco di Travertino: normale di linea.

Linea 87

La linea sarà deviata dalle 7 alle ore 11.30 del mattino. Le fermate saranno in direzione di viale Giulio Cesare: da via Merulana, prosegue per la stessa fino a piazza di Santa Maria Maggiore, via dell’Esquilino, piazza dell’Esquilino, via Cavour, via Panisperna, via Milano, via Nazionale, via IV Novembre, via Cesare Battisti e piazza Venezia.

In direzione di largo Colli Albani: normale di linea.

Linea 118 circolare

La linea sarà deviata dalle 7 alle ore 11.30 del mattino. Proveniente da Appia/Quintilli, le fermate saranno: da piazza di Porta Capena prosegue per viale Aventino, viale della Piramide Cestia, piazza di Porta San Paolo, via Marmorata, Lungotevere, via Arenula, via delle Botteghe Oscure, piazza Venezia, normale di linea.

Linea 160

La linea sarà deviata dalle 7 alle ore 11.30 del mattino.

Direzione viale Washington: da piazza di Porta Capena prosegue per lungotevere Aventino, viale della Piramide Cestia, piazza di Porta San Paolo, via Marmorata, Lungotevere, via Arenula, via delle Botteghe Oscure, piazza Venezia e via del Corso.

Direzione piazzale de Caduti della Montagnola: normale di linea

Linea 170

La linea sarà deviata dalle 7 alle ore 11.30 del mattino.

Direzione stazione Termini: da lungotevere Aventino, piazza di Monte Savello, Lungotevere, via Arenula, via delle Botteghe Oscure e piazza Venezia.

Direzione piazzale dell’Agricoltura: normale di linea.

Linea 628

La linea sarà deviata dalle 7 alle ore 11.30 del mattino.

Direzione via Volpi/Farnesina: da piazza di Porta Capena, prosegue per viale Aventino, viale della Piramide Cestia, piazza di Porta San Paolo, via Marmorata, Lungotevere, via Arenula, via delle Botteghe Oscure e piazza Venezia.

Direzione Cesare Baronio: normale itinerario di linea.

Linea 715

La linea sarà deviata dalle 7 alle ore 11.30 del mattino.

Direzione via del Teatro Marcello: da piazza Albania, devia in viale della Piramide Cestia, piazza di Porta San Paolo, via Marmorata, Lungotevere, via Arenula, via delle Botteghe Oscure, via di San Venanzio, via del Teatro Marcello. dove effettua capolinea provvisorio (lato opposto).

Direzione via Tiberio Imperatore: normale di linea.

Linea 716

La linea sarà deviata dalle 8 alle ore 11.30 del mattino.

Direzione via del Teatro Marcello: da piazzale dell’Emporio, Lungotevere, via Arenula, via delle Botteghe Oscure, via di San Venanzio, via del Teatro Marcello, dove effettua capolinea provvisorio (lato opposto).

Direzione via Ballarin: normale di linea.

Linea 781

La linea sarà deviata dalle 8 alle ore 11.30 del mattino.

Direzione via del Teatro Marcello: da lungotevere Aventino, piazza di Monte Savello, Lungotevere, via Arenula, via delle Botteghe Oscure, via di San Marco, via di San Venanzio, piazza Aracoeli, via del Teatro Marcello, dove effettua capolinea provvisorio (lato opposto).

Direzione Magliana/Scarperia: normale di linea.

Linea C3

La linea sarà deviata dalle 8 alle ore 11.30 del mattino.

Direzione Cimitero Flaminio: da via Cavour, via Panisperna, via Milano, via Nazionale, piazza Venezia e via del Corso.

Direzione stazione Tiburtina: normale di linea.