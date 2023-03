Guasto elettrico, chiude il sottovia di Acilia: ecco quando e come cambia la viabilità

Acilia. La giornata di domani, 1 aprile 2023, non sarà per nulla facile da queste parti. E non per il fatto che sarà Pesce d’Aprile, e che quindi saremo vittime di scherzi e di ilarità, ma perché sulla Via del Mare all’altezza di Acilia, ci saranno dei lavori di manutenzione straordinaria che partiranno proprio di buon mattino. Ecco tutti i dettagli per non farsi cogliere impreparati.

Acilia, famiglia ‘stupefacente’, spaccio di droga in casa: padre, madre e figlio in carcere

Chiude il sottovia di Acilia per un guasto elettrico

La causa di tutto pare essere un guasto elettrico verificatosi improvvisamente, e che ha richiesto l’intervento necessario dei lavori previsti per la giornata di domani, così come un necessaria e conseguente cambiamento della viabilità, che imporrà l’interdizione del passaggio a tutti i veicoli fino a quando non si sarà risolto il problema. Una brutta sorpresa, insomma, domani, per tutti coloro che si ritroveranno ad attraversare la Via del Mare, dal momento che la chiusura interesserà proprio una sua sezione specifica, ovvero il sottovia di Acilia, il quale è di fondamentale importanza per chi si sposta tra Roma e il mare.

Il dettaglio sulla viabilità per il tratto chiuso sulla Via del Mare

L’intervento d’urgenza è stato deciso nei giorni scorsi a causa di un improvviso guasto elettrico. A partire dalle 8.00 di mattina della giornata di domani, 1 aprile 2023, ci saranno operai al lavoro per cercare di risolvere nel minore tempo possibile il disservizio e riaprire la strada. Nel dettaglio, a produrre l’istanza finalizzata all’emissione di una Determinazione Dirigenziale per la provvisoria disciplina di traffico è stata ARETI S.p.a. con nota n° 22855 del 21.03.2023.

Come cambia la viabilità

I cambiamenti di viabilità, come anticipato, riguarderanno il tratto di strada in corrispondenza del sottopasso della via del Mare all’altezza di Acilia. Per essere più chiari, l’unica informativa comunicata al momento è quella della chiusura della corsia direzione Roma: qui verranno eseguiti i lavori di riparazione sulla rete di illuminazione pubblica. Sul posto, a presiedere le attività di monitoraggio del traffico, ci saranno gli agenti della Polizia locale del X Gruppo Mare fino a quando il tratto stradale in questione non verrà riaperto. Sul tratto, infine, il traffico veicolare verrà deviato sulla corsia laterale segnalata da apposita segnaletica.