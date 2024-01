Saldi a Roma e nel Lazio dal 5 gennaio: orari centri commerciali

Saldi invernali 2024, ci siamo. Da domani inizia – almeno nel Lazio – la consueta iniziativa dedicata allo shopping che permetterà ai più di accaparrarsi i capi d’abbigliamento desiderati a prezzi scontati. Vediamo come si è preparata la città di Roma dando poi uno sguardo anche alla provincia.

Venerdì 5 gennaio 2024, domani, prenderanno il via i saldi nel Lazio e i centri commerciali si preparano ad accogliere i tantissimi clienti che, approfittando peraltro degli ultimi giorni di Festa, si riverseranno nei negozi a caccia delle occasioni migliori.

Per l’occasione molte strutture osserveranno degli orari speciali non solo per la giornata del 5 ma anche in quella del 6, considerando la ricorrenza dell’Epifania. Di seguito dunque tutto ciò che c’è da sapere.

Vi ricordiamo che la nostra guida ha titolo puramente informativo e che, in ogni caso, per gli orari e le modalità d’apertura ufficiali (o viceversa di chiusura straordinaria) è necessario fare riferimento alle singole strutture

Saldi nel Lazio: quanto durano e quando finiscono

Nel Lazio, così come in quasi tutte le Regioni, i saldi prenderanno il via come detto il 5 gennaio. Soltanto in Valle D’Aosta sono già iniziati (il 3,ndr) mentre gli ultimi a partire saranno Bolzano, l’Oltradige e la Bassa Atesina quando i saldi sono previsti dal 13 gennaio in poi. Per quanto riguarda il Lazio la durata della campagna straordinaria di sconti è fissata in sei settimane complessive. Dunque si arriverà a febbraio inoltrato.

Gli orari dei centri commerciali per i saldi a Roma

Vediamo allora gli orari dei centri commerciali di Roma:

Castel Romano Designer Outlet (Roma): aperto dalle 9.00 alle 20.00

Shopping Village (Roma): Aperto dalle 10.00 alle 20.00

Porta di Roma (Roma): Aperto dalle 10.00 alle 22.00

I Granai (Roma): Aperto dalle 10.00 alle 20.00

La Romanina (Roma): Aperto dalle 9.30 alle 20.00

Cinecittà 2 (Roma): Aperto dalle 10.00 alle 20.00

Maximo (Roma): Aperto dalle 10.00 alle 21.00

Euroma 2 (Roma Eur): Aperto dalle 10.00 alle 21.00

Roma Est (Roma): Aperto dalle 10.00 alle 21.00

Centro Commerciale Tor Vergata (Roma): aperto dalle 10.00 alle 20.00

Torresina (Roma): aperto dalle 9.00 alle 20.00

Salario Center (Roma): aperto dalle 8.30 alle 21.30

Happio (Roma): aperto dalle 10.00 alle 20.30

Domus (Roma): aperto dalle 9.00 alle 20.00

Saldi nel Lazio: gli orari dei centri commerciali

Diamo uno sguardo adesso all’area della provincia. Questi gli orari delle altre principali strutture commerciali del Lazio: