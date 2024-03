Salto del tornello in metro a Roma: sputi e spintoni al vigilante, finisce in ‘rissa’ | FOTO

Salta il tornello per non pagare il biglietto, poi se la prende con l’addetto alla sicurezza che lo aveva fermato. Sputi e spintoni contro il vigilante (che finisce in Ospedale), intervengono i Carabinieri.

Serata decisamente movimentata quella di ieri nella stazione della metropolitana San Giovanni a Roma. Qui un ragazzo è stato notato dalla Vigilanza mentre scavalcava il tornello per non pagare il biglietto di viaggio. Invitato ad uscire, il giovane ha però reagito in malo modo arrivando ad aggredire lo stesso vigilante. Tanto che alla fine sono dovuti intervenire i Carabinieri.

Vigilante aggredito in metro a San Giovanni

Il tutto è avvenuto ieri sera, giovedì 7 marzo 2024. Il 25enne, di origini straniere, secondo quanto ricostruito, avrebbe tentato di oltrepassare i tornelli di ingresso, scavalcandoli, della stazione metropolitana “San Giovanni” come detto. Ma prima che potesse riuscirci è stato sorpreso e fermato da un addetto alla vigilanza.

Invitato ad uscire dalla stazione, mentre stavano salendo le scale, il 25enne avrebbe prima sputato addosso al vigilante e poi lo avrebbe spinto violentemente. Ne è scaturita quindi una colluttazione, a seguito della quale, l’addetto alla vigilanza ha riportato lievi escoriazioni, poi medicate presso il pronto soccorso dell’ospedale “Fatebenefratelli”. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione Roma San Giovanni che hanno denunciato il 25enne per lesioni personali e violenza ad incaricato di pubblico servizio.

