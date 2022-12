Salva un uomo a Copenaghen, il VI Municipio: “Luca merita un riconoscimento” (FOTO)

Lo scorso 22 novembre Luca Morelli, un 26enne di Tor Bella Monaca a Copenaghen per un master in Antropologia ha compiuto un atto eroico: ha salvato un uomo trascinato dalla corrente di un canale ghiacciato. Il ragazzo senza alcuna esitazione si è buttato nelle acque gelide e ha portato in salvo lo sfortunato protagonista dell’incidente.

La mamma di Luca, in un momento di sfogo, aveva lamentato che il Comune di Roma non aveva dimostrato alcun interesse per il gesto del ragazzo. Eppure Luca ora si trova nella Capitale per trascorrere le festività natalizie insieme alla famiglia, poteva essere una buona occasione per consegnargli un riconoscimento, ma “fino ad ora nessuno si è fatto vivo”.

La cerimonia organizzata dal VI Municipio delle Torri

Invece, oggi, a sorpresa il presidente del VI Municipio delle Torri, Nicola Franco, ha voluto, con una breve e raccolta cerimonia, rendere omaggio a Luca, il giovane eroe che ha messo a repentaglio la sua stessa vita per salvarne un’altra. “Luca Morelli è un ragazzo di 26 anni di Tor Bella Monaca che – ha infatti detto Franco – non ha pensato due volte a rischiare la propria vita pur di salvare quella di un uomo a Copenaghen, caduto nell’acqua gelida dei canali nel novembre scorso. Luca può essere il simbolo di una Tor Bella Monaca ben lontana dalla rappresentazione mediatica a cui oggi siamo purtroppo abituati: una Tor Bella Monaca di amore e coraggio, cuore pulsante di una periferia viva e meritevole di riscatto”.

Una targa per esprimere gratitudine a Luca Morelli

Il giovane studente universitario è stato capace non solo di salvare una vita, ma di far conoscere in un Paese straniero il suo garbo e il suo altruismo. Una vicenda per la quale non poteva non ricevere un riconoscimento e così oggi, 24 dicembre 2022, alle 12, Luca è stato omaggiato di una targa, simbolo del suo coraggio e del suo altruismo.

“Trovo incredibile che – ha detto ancora il presidente del VI Municipio Le Torri – questo ragazzo non abbia ricevuto la giusta considerazione dal comune di Roma, passando anzi nella totale indifferenza delle Istituzioni. Il Municipio VI delle Torri vuole invece esprimere la sua gratitudine a questo suo cittadino, sperando che possa essere esempio di virtù e coraggio per i tanti ragazzi che vivono la nostra terra”.