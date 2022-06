”Salve sono il postino, mi apre?”: così un 55enne entrava in casa di anziani per truffarli

Roma. Lo avevano notato aggirarsi con fare sospetto nei pressi di un condominio mentre si spacciava per rappresentante di elettrodomestici e tentando di farsi aprire la porta di casa da persone anziane.

Così, i residenti hanno subitamente chiesto aiuto al “112” e i Carabinieri, intervenuti in tempi rapidi, lo hanno fermato ed identificato appena giunti sul posto incriminato.

Ruba la posta per fingersi portalettere

Successivamente, i militari hanno ricostruito gli spostamenti dell’uomo, risultato essere originario di Napoli e con precedenti. A quanto pare, in base alla ricostruzione, l’uomo pochi minuti prima, aveva rubato la corrispondenza da alcune cassette postali condominiali di via Tilgher, via Corinaldo e via Gaspara Stampa.

..ma anche rappresentate di elettrodomestici

Poi, dopo essere riuscito a farsi aprire il portone del condominio di Talenti presentandosi al citofono come postino, avrebbe tentato di raggirare alcune persone anziane usando lo stratagemma del finto rappresentante di elettrodomestici.

Il fermo dei Carabinieri

Il 55enne è stato denunciato a piede libero per furto e per tentata truffa aggravata. I Carabinieri stanno ancora indagando sul suo conto per verificare se l’uomo possa essersi macchiato di altre truffe – tentate o consumate – ai danni di anziani.