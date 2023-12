San Basilio nel mirino di Carabinieri e NAS: arresti e sanzioni tra via Nomentana e via Augusto Conte

I Carabinieri hanno alzato il tiro per quanto concerne controlli e ispezioni. Il periodo natalizio impone maggiore rigore: arresti e sanzioni.

Controlli e ispezioni finalizzati a evitare la diffusione della criminalità diffusa e il proliferarsi del malaffare. Così i Carabinieri della Compagnia di Montesacro e i cinofili di Santa Maria di Galeria hanno effettuato controlli a tappeto nella zona di San Basilio. Unico modo per cercare di prevenire qualche situazione scomoda. In parte è stato possibile evitare brutte sorprese, tagliando immediatamente qualunque fonte di criticità nel breve periodo.

Controlli a tappeto a San Basilio, arresti e sanzioni amministrative: le persone coinvolte

In definitiva il piano strategico del Comando Provinciale dei Carabinieri di Roma è volto a combattere situazioni di degrado, abusivismo e illegalità per quel che riguarda le periferie e i centri a maggior tasso di disoccupazione e povertà. Un aiuto in termini di vivibilità. Nello specifico due persone sono state arrestate, mentre cinque sono state sanzionate amministrativamente. Nell’ordine: un 42enne romano, sottoposto a detenzione domiciliare, è stato arrestato perchè fuori dall’appartamento senza un determinato motivo. Successivamente sanzionati esercizi commerciali per un complessivo di oltre 11.000 euro.

Il motivo: mancata retribuzione ai lavoratori, manodopera sottoposta a impiego senza regolare contratto. Veniamo infine agli stupefacenti: rinvenute sostanze di vario genere in seguito a perquisizioni mirate. 35 veicoli presi in esame, fermate 85 persone con diversi tipi di droga e altrettanti quantitativi di denaro. San Basilio si conferma zona da bollino rosso anche sotto le feste. L’avvento del Natale non ferma analisi e rapporti in aggiornamento. Il ritratto di una piaga sociale che coinvolge anche il resto della Capitale e passa attraverso nuovi canali e altrettante conoscenze.