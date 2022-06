Roma, paura in un condominio: arrestato un ladro della gang che terrorizza il quartiere

Momenti di tensione oggi nella Capitale. Qui, proprio nel momento in cui stiamo scrivendo, l’autoradio San Basilio e la volante 45 hanno arrestato un uomo rumeno che stava mettendo a segno un furto all’interno di un’abitazione.

Furto in un condominio di via Spinoza: i fatti

Il furto è avvenuto questo pomeriggio intorno alle 15, nella zona compresa tra Viale Marx e Via Spinoza. Proprio qui un uomo di nazionalità rumena è stato arrestato in quanto colto in flagrante mentre cercava di mettere a segno un furto all’interno di un’abitazione.

Infatti, l’intervento delle forze dell’ordine — che ha portato al fermo del malvivente — ha avuto inizio proprio all’interno di un condominio in Via Spinoza.

Fortunatamente il malvivente è stato consegnato alla giustizia ma nel corso delle operazioni due poliziotti intervenuti si sono feriti e sono adesso in attesa dell’arrivo dell’ambulanza.

I precedenti

Purtroppo quello descritto non è un caso isolato. Infatti, da circa un mese a questa parte, una banda di malviventi originaria dell’Est Europa si sta accanendo pesantemente nel quartiere, mettendo a segno diversi colpi. I furti, ahimè, non riguardano solo le abitazioni ma prendono di mira anche le autovetture in sosta generando non poca apprensione nei residenti del quartiere.