Santi Pietro e Paolo a Roma, negozi e centri commerciali aperti o chiusi oggi? Tutti gli orari

Supermercati, negozi di vicinato, grandi centri commerciali aperti o chiusi oggi nella Capitale? La domanda potrebbe suonare un po’ strana perché è mercoledì e normalmente le attività hanno le saracinesche alzate. Eppure, oggi a Roma è festa patronale: si festeggiano i Santi Pietro e Paolo, quindi porsi una domanda del genere è lecito, considerando che la maggior parte degli uffici e delle aziende chiuderanno. Ma vediamo, nel dettaglio, cosa accadrà, quali saranno i supermercati e centri commerciali che apriranno ugualmente e quali no.

I supermercati oggi a Roma restano aperti

Sempre salvo cambiamenti, il 29 giugno i supermercati a Roma saranno aperti e seguiranno gli orari di sempre. Sui siti delle grandi catene, come Carrefour, Conad, Lidl, Esselunga, non ci sono avvisi ufficiali di chiusure o riduzioni orarie. Molto probabilmente, quindi, i centri Conad faranno orario continuato, con la chiusura tra le 20 e le 24, l’Esselunga resterà aperto dalle 7:30 alle 22, così come i Carrefour. In ogni caso, per restare aggiornati è sempre meglio consultare il sito ufficiale, inserire l’indirizzo del punto vendita e accertarsi che sia realmente aperto.

Quali sono i centri commerciali aperti il 29 giugno 2022 a Roma?

Supermercati e ipermercati aperti sì, ma anche centri commerciali. Nonostante sia un giorno di festa, i romani potranno approfittare per fare shopping in vista dei saldi che partiranno sabato 2 luglio. Ecco, però, la lista dei grandi magazzini che avranno la saracinesca alzata: