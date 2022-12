Scandalo Padre Rupnik al Vaticano, le suore: ‘Voleva rapporti sessuali a 3’

Scandalo in Vaticano. È Padre Rupnik ad esser stato accusato di abusi sessuali da nove suore. Un’accusa pesante quella delle religiose che denunciano di essere state vittime di violenza da parte di padre Marko Ivan Rupnik, 68enne gesuita. Il caso è venuto alla luce dopo una serie di segnalazioni su vari siti internet. Una serie di testimonianze che sono emerse su blog indipendenti, rese pubbliche con una nota del 5 dicembre scorso dalla Compagnia di Gesù ordine dei gesuiti.

La Compagnia di Gesù ricostruisce alcune vicende

Accuse che fanno tremare e non solo colui che viene indicato come il presunto responsabile, ma il mondo religioso intero. La Compagnia di Gesù ha dato anche un ordine cronologico ai fatti che vengono denunciati. I primi risalgono agli anni ’90 quando padre Rupnik era in Slovenia. Editoriale Domani raccoglie una testimonianza secondo la quale una suora sarebbe stata vittima di abusi da parte del religioso dal 1994. La suora ha raccontato: “La prima volta mi ha baciato sulla bocca dicendomi che così baciava l’altare dove celebrava l’eucaristia, perché con me poteva vivere il sesso come espressione dell’amore di Dio”. Ma Rupnik le avrebbe anche chiesto di avere rapporti a tre con un’altra suora della Comunità.

Verschueren dice: “Denunciate. Potete rivolgervi a me”

Un vero e proprio scandalo che sta facendo tremare la Santa Sede e per il quale padre Verschueren, delegato della Compagnia di Gesù ha dichiarato: “Invito chiunque voglia sporgere una nuova denuncia o chi voglia discutere di denunce già fatte a rivolgersi a me. Già da qualche mese – spiega ancora Varschueren – abbiamo creato un team di persone, donne e uomini, provenienti da vari ambiti e con diverse competenze per affrontare queste situazioni sono disponibili, e lo sono stati, ad ascoltare, sostenere e aiutare. La mail di questo servizio è: teamreferente.dir@gmail.com”.