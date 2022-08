Scappa da una Rsa e vaga da solo per strada: anziano ritrovato dalla Polizia in stato confusionale

Era scappato da un Rsa della provincia di Roma e quando è stato ritrovato era ancora in pigiama. Protagonista dell’accaduto un uomo italiano di 74 anni, poi ritrovato a vagare da solo e in stato confusionale per le strade della Capitale.

Vaga solo per strada in stato confusionale: i fatti

I fatti sono avvenuti lo scorso 14 agosto. Il 74enne era scappato da una Rsa di Civitavecchia la quale aveva poi segnalato la sua scomparsa. L’uomo — che vagava da solo in stato confusionale — è stato poi ritrovato dagli agenti del commissariato di Primavalle in via della Pineta Sacchetti. Il ritrovamento è avvenuto intorno alle 21.50.

I soccorsi

Condotto all’ospedale San Carlo di Nancy per tutti gli accertamenti del caso e avvisati i familiari, il giorno successivo l’uomo è stato riaccompagnato presso la struttura.