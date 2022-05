Roma, il giallo dell’uomo ritrovato a girovagare in un terreno: sotto choc e in stato confusionale

Roma. Un uomo si aggirava, disorientato, in un terreno incolto della città, e non sembrava dare segnali positivi a chi lo ha avvistato proprio nell’ultima ora.

Trovato uomo in stato confusionale a Via del Sedano

In preda ad una sorta di stato confusionale continuava a vagare senza meta per i terreni che si affacciano su Via del Sedano: sembrava smarrito, turbato, per questo i testimoni hanno deciso di chiedere aiuto.

L’intervento dei Vigili del Fuoco

Ad intervenire, sono stati i Vigili del Fuoco del Comando di Roma, intorno alle 14:00 di oggi, martedì 17 maggio, che con l’ausilio di un’autoscala e il CRRC hanno soccorso l’uomo che continuava a girovagare per la zona senza rispondere alle richieste di spiegazione.

Il mistero dell’uomo ritrovato

Per il momento, rimane dunque un mistero: l’uomo non da risposte e le autorità non sanno nulla del perché si trovasse lì in quel preciso stato. Poco loquace e soprattutto disorientato, non è riuscito a giustificare la sua presenza in quel luogo.

I Vigili del Fuoco, così, dopo qualche minuto, lo hanno preso in consegna ed assicurato al personale sanitario. Sul luogo anche la Polizia per accertarsi dell’accaduto e fare chiarezza.