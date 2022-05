Entrano di notte nelle Poste forzando la porta, ma rubano solamente 15 raccomandate: il giallo

Roma. Un furto apparentemente banale, ma che nel suo essere inconsueto potrebbe rivelarsi un vero e proprio giallo intricato e, per il momento, senza una pista precisa da seguire.

Il giallo del furto all’Ufficio Postale

L’altra notte, intorno alle 2:40 il personale di sicurezza delle Poste di via Sappada, al Trionfale, si è rivolto alla polizia dopo essersi accorto, non senza timore, che la porta d’ingresso dell’Ufficio Postale era stata forzata. Immediato è stato l’intervento degli agenti che hanno messo in atto i controlli, protrattisi fino alle prime ore dell’alba.

Rubate solamente 15 raccomandate

Poi, i responsabili delle Poste sono anch’essi giunti sul posto e hanno fatto il punto della situazione, facendo sapere cosa mancava, ed ecco il giallo: i ladri avrebbero portato via solamente 15 raccomandate. Pur essendo riusciti ad entrare nell’Ufficio Postale, dopo tanta fatica, tra tutta la posta smistata e migliaia di pezzi, hanno trafugato solamente quelle 15 raccomandate.

Indagini complesse

E, per ora, è difficile risalire sia ai destinatari sia a mittenti. In altre parole, è impossibile sapere il contenuto, a chi è stato spedito e perché. L’unica cosa certa è che quelle raccomandate dovevano pur avere qualche valore, dato l’impegno con cui i ladri sono entranti, di notte, nell’Ufficio Postale.

Il lavoro della scientifica e le immagini video

Intanto, nelle ultime ore, gli agenti stanno cercando di risalire almeno alla tipologia di raccomandate. Ma il tipo di furto rende complessa ogni ricerca, dal momento che i documenti sono stati rubati prima ancora di essere registrati. Sul posto è arrivata, qualche ora dopo la scoperta, anche la scientifica per poter esaminare eventuali tracce lasciate dai ladri sul posto.

L’unico elemento a disposizione degli investigatori, come fa sapere anche il Messaggero, sarebbero delle immagini video dove si vedono esplicitamente i ladri trafficare all’interno del locale, sebbene non riconoscibili in alcun modo.