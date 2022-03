Roma, prima il furto poi la fuga: nei guai 28enne. È caccia al complice

Tentato furto aggravato in concorso, questa l’accusa di cui dovrà rispondere un 28enne italiano arrestato martedì notte dagli agenti della Sezione Volanti e del commissariato di Torpignattara.

Intercettati dagli agenti, avevano in macchina armi e arnesi da scasso

L’uomo, infatti, dopo aver tentato di asportare una marmitta da un veicolo parcheggiato in via Vincenzo Mangano, probabilmente disturbato dal sopraggiungere del proprietario del mezzo, è fuggito in auto insieme al complice che, a distanza, lo stava aspettando. Grazie alle descrizioni fornite dei due soggetti e dell’auto utilizzata per fuggire, i poliziotti li hanno tempestivamente intercettati in via della Serenissima direzione via Prenestina. Uno dei due uomini, sceso dal veicolo, è riuscito a scappare mentre il complice è stato bloccato. Nell’auto è stato rinvenuto un coltello di circa 30 cm. mentre nel bagaglio, pronti all’uso, un crick e una chiave svita bulloni. L’arresto è stato convalidato con pena sospesa.

