Scene da film nel parcheggio (esterno) di Euroma2: ladri tentano di speronare la Volante, poi gli svuotano contro l’estintore | Scatta l’inseguimento

Sono stati sorpresi ad armeggiare su un’auto parcheggiata all’esterno del centro commerciale Euroma 2 e nel tentativo di scappare dalla Polizia hanno provato a speronare la Volante. Dando vita così ad un rocambolesco inseguimento.

Topi d’auto in azione a Roma. Stavano cercando di smontare un faro da una macchina parcheggiata quando sono stati beccati dalla Polizia, impegnata in uno dei tanti servizi di controllo del territorio. Gli agenti si sono subito qualificati ma i malviventi, anziché arrendersi, sono risaliti in macchina ripartendo a tutta velocità. E non facendosi scrupoli nel puntare dritti contro la Volante di servizio.

Ladri sorpresi nei parcheggi esterni di Euroma 2: scatta l’inseguimento

Ma andiamo con ordine. I poliziotti, in borghese, durante un servizio finalizzato al contrasto dei reati predatori, nel transitare nei parcheggi adiacenti al Centro Commerciale “Euroma 2”, hanno notato, nelle vicinanze di un’autovettura, due ragazzi intenti a smontare il faro posteriore della macchina, aiutandosi con una torcia ed un cacciavite.

A quel punto, gli agenti hanno deciso di intervenire qualificandosi ma, alla loro vista, i due 20enni – questa l’età dei malviventi – sono fuggiti salendo a bordo della propria autovettura, tentando di speronare quella dei poliziotti pur di guadagnarsi la fuga.

Inseguimento a Roma: svuotato estintore contro la Volante

Ne è nato un inseguimento durante il quale i due ragazzi hanno cercato di rallentare la marcia degli agenti azionando un estintore, che hanno poi lanciato dal finestrino una volta esaurito. Una tecnica non nuova a Roma e protagonista di un inseguimento analogo avvenuto qualche giorno fa tra Talenti e Monte Sacro. Ad ogni modo, il testa a testa si è poi interrotto all’altezza di un comprensorio in via Byron quando i due hanno proseguito la fuga a piedi, prima di essere bloccati dagli agenti di altre Volanti giunti in supporto.

L’auto era rubata

Gli agenti hanno accompagnato i due presso gli uffici di polizia per le fasi della identificazione dove, esperiti i vari accertamenti, hanno constatato che l’autovettura utilizzata durante l’inseguimento era stata rubata la settimana scorsa dagli stessi giovani. Al termine dell’attività la coppia di 20enni, tutti e due italiani, sono stati arrestati e la Procura ha chiesto ed ottenuto la convalida dell’operato dei poliziotti da parte del Giudice per le Indagini Preliminari. Adesso devono rispondere di rapina impropria e resistenza a Pubblico Ufficiale.