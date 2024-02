Scene da film a Roma, ladri in fuga dopo il colpo al Pewex: schiuma degli estintori contro le Volanti

Come in un film o nei videogiochi, ladri in fuga a tutta velocità dopo il furto al supermercato in piena notte. Quindi l’inseguimento con tanto di incidente finale. Ecco cosa è successo stanotte a Roma.

Prima la spaccata contro il supermercato, poi la fuga in direzione del Grande Raccordo Anulare, prima dell’arrivo della Polizia intervenuta sul posto con numerose volanti. E nel testa a testa tra banditi e forze dell’ordine, scaturito subito dopo, i malviventi le hanno provate davvero tutte per cercare di scappare, anche giocando la “carta degli estintori”, svuotandoli in corsa contro le Volanti della Polizia. Alla fine però la loro fuga è terminata contro un’auto in sosta, ovvero con un incidente: arrestato uno dei ladri, adesso si cercano i complici.

La ‘spaccata’ al Pewex di Via Umberto Barbaro

Tutto è iniziato poco dopo la mezzanotte. La Polizia è intervenuta in Via Umberto Barbaro 4 a seguito di una segnalazione per furto: qui è infatti situato il supermercato della nota catena Pewex che, poco prima, era stato letteralmente assaltato da una banda di ladri. Avvalendosi di un furgone i malviventi si sono lanciati contro le vetrine dell’attività commerciale riuscendo ad aprirsi un varco all’interno. La classica ‘spaccata’ insomma.

Dopodiché hanno asportato le casse e sono fuggiti via a bordo di un’auto a tutta velocità puntando in direzione del Raccordo. Nel frattempo le Volanti sono giunte sul posto e, visionate le telecamere, hanno diramato un avviso di ricerca per l’auto utilizzata dalla banda.

L’inseguimento e l’incidente in Via Ojetti

E a qualche isolato di distanza, intorno all’una di stanotte, le ricerche tempestive hanno dato l’esito sperato. I criminali sono stati infatti intercettati ma, anziché fermarsi all’alt, hanno proseguito la fuga. Ne è nato così un inseguimento davvero rocambolesco durante il quale i banditi non si sono fatti scrupoli ad azionare gli estintori contro le auto della Polizia – giunte nel frattempo da vari Commissariati (Vescovio, San Basilio ad esempio) a supporto delle Volanti già impegnate nel testa – nel tentativo di farle desistere.

Il ‘serpentone’ di auto ha quindi raggiunto Via Ugo Ojetti dove, in corrispondenza di Via Renato Fucini, tra Talenti e Monte Sacro Alto, la corsa spericolata della banda è terminata. Forse a seguito di una manovra azzardata il conducente ha perso il controllo del mezzo e l’auto si è schiantata contro un altro mezzo parcheggiato in strada.

Arrestato uno dei ladri, caccia la resto della banda

Arriviamo così all’epilogo della vicenda. Se allora due malviventi sono riusciti a fuggire facendo perdere le proprie tracce per uno di loro la sorte non è stata altrettanto benevola. Gli agenti lo hanno infatti raggiunto e bloccato: si tratta di un 29enne di nazionalità romena che è stato portato in Commissariato. Proseguono a tuttora le ricerche per individuare gli altri due complici.