Spaccata contro il Conad a Labaro: furgone “lanciato” contro la saracinesca

Labaro, tentato furto ai danni del supermercato Conad: ignoti hanno provato ad entrare nel punto vendita con un furgone.

Serata movimentata quella di ieri nella zona di Labaro a Roma. Qui una banda di malviventi ha tentato la ‘spaccata’ contro il supermercato Conad situato in Via Clauzetto al civico 9, peraltro di recente apertura. A bordo di un furgone si sono lanciati contro una saracinesca nel tentativo di aprirsi un varco e accedere così all’interno del negozio.

Purtroppo però il loro tentativo non è andato a buon fine. Sul posto sono intervenute le Volanti della Polizia di Stato che ora indagano sull’accaduto.

Tentato furto al Conad in Via Clauzetto a Labaro

L’allarme è scattato ieri sera, domenica 14 gennaio 2024, intorno alle 23.30. All’arrivo, gli agenti hanno trovato il furgone, un Fiorino, addosso alla serranda del supermercato. Secondo quanto appreso dalla nostra Redazione il colpo come detto sarebbe tuttavia fallito.

Qualcosa deve essere andato storto evidentemente perché la banda di malviventi ha preferito rinunciare al furto per non essere scoperta dalla Polizia. Sull’episodio proseguono gli accertamenti dei poliziotti del Commissariato Ponte Milvio.

I precedenti

Questa tipologia di furti, o tentati tali come in questo caso, non è certo nuova a Roma. L’ultimo episodio significativo era stato registrato la notte del 31 dicembre nella zona di Montesacro. Qui una gioielleria era stata assaltata da ignoti che, a differenza di quanto accaduto stanotte a Labaro, erano riusciti a mettere a segno il colpo: nel mirino era finita l’Officina Orafa Effegi di Via Ugo Ojetti nella zona di Montesacro-Talenti. Con l’auto (rubata) i ladri erano riusciti ad aprirsi un varco all’interno del negozio, con il rumore coperto dai botti di Capodanno. Ingente il bottino portato via.

E ancora. A Tivoli, sempre durante le feste, un supermercato era finito nuovamente nel mirino dei ladri. Non è chiaro se via sia o meno una regia comune dietro questi episodi, sta di fatto che anche in quella circostanza il colpo era riuscito: 25mila euro il bottino. Il modus operandi del resto è sempre lo stesso: con un mezzo – quasi sempre rubato – i malviventi cercano di sfondare vetrine e serrande; poi, se la ‘spaccata’ va a segno, si introducono nel locale per arraffare il bottino. Quindi la fuga, a bordo di un secondo mezzo.