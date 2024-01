Roma, la spaccata durante i botti di Capodanno: assalto alla gioielleria a Montesacro

Hanno approfittato dei fuochi d’artificio per svaligiare una gioielleria di Via Ugo Ojetti a Roma, zona Montesacro – Talenti. Il colpo intorno a mezzanotte e mezza: da quantificare il bottino, ingenti i danni all’attività commerciale.

Un piano studiato nei minimi particolari. Hanno aspettato il momento clou dei botti di Capodanno per lanciarsi con un’auto (rubata) a tutta velocità contro la serranda dell’Officina Orafa Effegi di Via Ugo Ojetti a Roma, nella zona di Montesacro-Talenti.

Il locale, a causa del danno subito, è stato dichiarato inagibile dai Vigili del Fuoco intervenuti sul posto. L’ammontare esatto del bottino resta per questo in via di quantificazione. La zona è stata transennata.

Spaccata la notte di Capodanno a Roma

E così mentre tutti erano intenti a salutare l’arrivo del nuovo anno a suon di fuochi d’artificio loro ne hanno approfittato per svaligiare il negozio. Il giorno prima, ovvero il 31 dicembre stesso, la banda – che è ora ricercata dalla Polizia – aveva rubato la macchina utilizzata per il colpo. Si tratta di una Mercedes con la quale i banditi si sono ricavati un “accesso” alla gioielleria. Con la forza, dilaniando la saracinesca.

Una volta all’interno i malviventi avrebbero fatto razzia dei preziosi presenti ma è difficile al momento fare una stima di quanto rubato. L’allarme è scattato attorno a mezzanotte e mezza del 1 gennaio 2024: il rumore è passato praticamente inosservato considerando il frastuono provocato dai botti di Capodanno. Dopodiché i ladri si sono dileguati. Ad ogni modo sul caso, proseguono gli approfondimenti degli agenti della Polizia di Stato.

