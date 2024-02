Roma, contromano sulla Togliatti a folle velocità: maxi incidente durante l’inseguimento

Folle inseguimento nella notte a Roma sulla Togliatti. Un uomo a bordo di un’auto, inseguito dai Carabinieri perché non si era fermato all’alt, si è schiantato contro alcune macchine parcheggiate in strada urtando anche la Gazzella dei Militari. Un militare ha rischiato di finire investito nella carambola fuori controllo.

Notte decisamente movimentata quella appena trascorsa a Roma, teatro di un rocambolesco inseguimento tra i Carabinieri e un’auto risultata poi rubata. L’uomo alla guida, che poco prima aveva sfrecciato davanti ai Militari contromano, ha ignorato l’alt e ha provato a darsi alla fuga. Prima di schiantarsi contro diversi veicoli parcheggiati lungo la strada e colpire anche, nella carambola impazzita, una delle pattuglie che lo stava tallonando. Ma andiamo con ordine.

Inseguimento a Roma in Via Palmiro Togliatti

ll tutto è successo stanotte, intorno alle 4.00, su via Palmiro Togliatti. Qui, un’autovettura Peugeot 206, risultata rubata come detto, viaggiava contromano e a forte velocità. Scattata l’allerta, considerando l’enorme pericolosità di ciò che stava accadendo, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma sono riusciti ad intercettarla intimando l’alt al conducente. Quest’ultimo però, anziché fermarsi, è fuggito via.

Inevitabile dunque l’inseguimento, con altre autoradio dei Carabinieri che sono state fatte convergere in zona. Il conducente però ha proseguito la sua fuga e, al fine di sottrarsi al controllo, non ha esitato ad eseguire manovre spericolate, arrivando perfino a sfiorare anche un Carabiniere che era fermo al lato della carreggiata a supporto dei colleghi.

Il maxi incidente, la fuga a piedi e la ‘rissa’ finale con i Militari

Arriviamo così all’epilogo dell’inseguimento. Come era prevedibile il fuggitivo alla fine ha perso il controllo del mezzo ed ha finito per schiantarsi contro alcuni veicoli parcheggiati al civico 727 della stessa via. Nel vero e proprio “flipper” è rimasta coinvolta anche un’auto dei Carabinieri che stava partecipando all’inseguimento. L’uomo a quel punto, vistosi ormai braccato, ha abbandonato il veicolo e ha tentato il tutto per tutto provando a scappare a piedi ma è stato raggiunto dai militari con cui ha ingaggiato – tanto per non farsi mancare niente – una breve colluttazione. Prima di essere arrestato e portato via. All’uomo fermato, risultato illeso, è stato accertato uno stato di alterazione psicofisica per cui non si esclude che avesse fatto uso di sostanze stupefacenti.