Inseguimento a Roma, la fuga della banda di scassinatori, poi lo schianto: scene da film a Tor Bella Monaca

Inseguimento e scene da film a Roma. I Carabinieri intercettano un furgone sospetto ma gli uomini a bordo, anziché fermarsi all’alt, hanno provato a fuggire. Prima di schiantarsi.

Notte decisamente movimentata quella di due giorni fa a Tor Bella Monaca, teatro di un rocambolesco inseguimento tra le forze dell’ordine e una banda – con tutta probabilità – di scassinatori. Gli uomini a bordo del mezzo infatti, alla vista di una pattuglia dei Militari che gli ha imposto l’alt, ha deciso di tentare la fuga invece di fermarsi per il controllo. Ne è nato così un testa a testa pericoloso culminato poi con l’incidente da parte dei malviventi. Ma andiamo con ordine.

L’inseguimento a Tor Bella Monaca

Protagonisti del tentativo – fallito – di fuga sono stati un 41enne e un 46enne, che ora sono accusati di ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. A bordo del furgone, peraltro risultato rubato, sono stati stati trovati infatti chiavi e grimaldelli atti allo scasso. Per questo quando lungo Via Fossati i due hanno incrociato i Carabinieri sono scappati.

I Militari infatti li avevano notati e, considerando il loro atteggiamento sospetto, avevano deciso di approfondire il controllo. Ma nonostante l’alt intimatogli, i banditi hanno tentato la fuga a forte velocità, andando ad impattare però contro un altro autoveicolo in transito. Ma nemmeno dopo la collisione i due si sono arresti: la coppia ha infatti tentato il tutto per tutto cercando di fuggire a piedi.

L’arresto

Ma non sono andati lontani. Poco dopo sono stati infatti raggiunti, bloccati e arrestati. Il 46enne è un uomo di nazionalità marocchina mentre il 41enne risulta residente nella provincia di Roma. Ulteriori accertamenti hanno rilevato che il furgone su cui si trovavano, come detto, era stato denunciato rubato qualche giorno prima alla Stazione Carabinieri sempre di Tor Bella Monaca. I Carabinieri, d’intesa con la Procura della Repubblica di Roma, hanno quindi arrestato i due uomini e li hanno accompagnati presso le aule del Tribunale di Roma dove il loro arresto è stato convalidato. Si precisa che il procedimento versa nella fase delle indagini preliminari, per cui gli indagati devono considerarsi innocenti fino ad eventuale sentenza definitiva.