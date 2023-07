Scheletro trovato a Centocelle, analisi del Dna per dare un nome alla donna

Una macabra scoperta quella effettuata ieri a Roma. Trovato lo scheletro di una giovane donna all’interno di un parco. Il ritrovamento è avvenuto nell‘area verde di via Ettore Fieramosca. Siamo nel IV Municipio, a Casal Bertone, all’altezza del civico 114. Gli operai stavano effettuando alcuni lavori di manutenzione con l’ausilio di un escavatore quando, hanno trovato lo scheletro umano con ancora al collo una catenina.

Shock a Roma, trovato lo scheletro di una ragazza con una catenina in un parco

Lo scheletro trovato ieri nel parco

Stando ai primi accertamenti, lo scheletro dovrebbe trovarsi nell‘area da almeno sei mesi o forse da più di un anno. A seguito del ritrovamento, il pubblico ministero ha nominato un medico patologo per definire con esattezza l’esatto periodo del decesso. Dopo una prima ricognizione sul corpo, il medico ha riferito di non aver rinvenuto tracce di violenza e – in base alle dimensioni del cranio e del bacino – dovrebbe trattarsi di una donna dell’età stimabile di trent’anni circa. Per giungere ad una possibile identificazione, si proverà a prelevare il Dna, oppure si proverà dal calco dei denti.

La collanina e le indagini

L’unico, concreto indizio circa lo scheletro rinvenuto ieri è rappresentato dalla collanina d’argento che ancora aveva al collo. Una collanina piuttosto semplice, sottile e non particolarmente lavorata. Attorno allo scheletro, c’erano poi brandelli di stoffa sbiadita e una parte della cinghia di uno zaino. Un vero e proprio giallo quello che è emerso ieri nel corso dei lavori effettuati dagli operai presso il terreno che è di proprietà di Ferrovie dello Stato. Giallo sul quale stanno attualmente indagando i carabinieri della compagnia di Roma piazza Dante, i quali stanno incrociando i profili fisici e anagrafici dedotti dallo scheletro con quelli contenuti nella banca dati delle persone scomparsa. La speranza è quella di poter risalire all’identità della persona, ricostruendo i dettagli della vicenda che per ora resta avvolta nel mistero.