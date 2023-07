Shock a Roma, trovato lo scheletro di una ragazza con una catenina in un parco

Macabra scoperta a Roma, dove nelle scorse ore è stato trovato lo scheletro di una giovane donna all’interno di un parco. Il ritrovamento è avvenuto nell’area verde di via Ettore Fieramosca, a Casal Bertone, nel IV Municipio, in corrispondenza del civico 114. Nel corso di lavori di manutenzione con un escavatore all’interno del parco gli operai hanno trovato lo scheletro umano con una catenina ancora al collo.

Giallo a Roma: la ragazza dalla catenina

L’escavatore nel pulire il terreno (di proprietà di Ferrovie dello Stato) ha tirato su lo scheletro, che si trovava all’interno di un canale di scolo. Non appena gli operai si sono resi conto che si trattava di una persona, hanno immediatamente chiamato le forze dell’ordine.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia Roma Piazza Dante e successivamente il medico legale che, a seguito di sopralluogo, ha riferito che si tratterebbe di una donna di circa 30 anni e che presumibilmente i resti si troverebbero in quel luogo da circa un anno. Lo scheletro è stato traslato al Dipartimento di Medicina Legale dove saranno effettuati ulteriori accertamenti, tra cui l’esame DNA per cercare di capire a chi appartiene.

È quindi al momento un vero e proprio giallo: non si ha alcun appiglio per poter risalire all’indennità della ragazza, se non la catenina che portava al collo. Gli investigatori dovranno cercare tra le giovani donne scomparse per capire chi tra loro possa essere quella che da un anno era sepolta nel parco. Solo 5 giorni fa all’interno del parco Calimera, tra via di Torrenova e via Tor Bella Monaca, all’altezza del civico 440 di via di Torrenova, era stato trovato il cadavere di un uomo, mentre poco più di un mese fa era stato trovato un uomo morto all’interno dell’area protetta della Cecchignola.