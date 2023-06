Roma, shock nel parco: trovato il cadavere di un uomo

Tragica scoperta questa mattina a Roma, dove un runner impegnato nella sua corda quotidiana si è trovato di fronte un uomo a terra, all’interno del parco Calimera, nel VI Municipio Le Torri, nel quartiere di Torre Angela.

È successo poco dopo l’alba di oggi, 25 giugno. Pochi minuti prima delle 6:00 il runner, come ogni mattina, stava correndo per il parco quando all’improvviso ha notato la sagoma di un uomo sdraiata lungo un piccolo dirupo, al confine tra l’area verde, via di Torrenova e via Tor Bella Monaca, all’altezza del civico 440 di via di Torrenova.

L’allarme

Capendo che si trattava di qualcosa di grave, ma non avendo con sé il telefono cellulare, lo sportivo è uscito dal parco, per recarsi nella vicina area taxi. Lì ha chiesto di poter chiamare i soccorsi e, poco dopo, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un’ambulanza. Poco dopo, chiamata proprio dal personale sanitario, è arrivata una pattuglia della polizia del Commissariato Casilino.

Ma l’intervento dei sanitari si è rivelato purtroppo inutile: l’uomo era già morto. Dai primi rilievi sembra trattarsi di un uomo di origine africana, di età apparente di circa 40 anni. L’uomo, senza documenti, dovrà essere ora identificato. A poca distanza dal corpo è stata rinvenuta dalla polizia una siringa, cosa che fa presupporre il decesso a causa di una overdose da sostanza stupefacente. Riguardo l’ora della morte, potrebbe essere avvenuta nella tarda serata di ieri, ma al momento non è possibile stabilire con esattezza questo dato.

La salma dell’uomo, non ancora identificato, è stata messa a disposizione della Magistratura e trasferita all’Istituto di Medicina Legale per poter effettuare l’esame autoptico che stabilisca il reale motivo del decesso, così come l’ora in cui è avvenuto.