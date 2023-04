Macabra scoperta a Roma: uomo trovato morto in auto

Macabra scoperta quella fatta questa mattina a Roma, in via Alvaro del Portillo, all’altezza del civico 200: è qui che, intorno alle 10.30, è stato trovato senza vita, nella sua auto, un uomo. Al momento non si conosce l’identità della vittima, che avrebbe tra i 65 e i 70 anni, ma forse si è trattato di un malore. Quello che è certo è che la salma è stata messa a disposizione del medico necroscopo e che questa mattina sul luogo della tragedia sono intervenuti gli agenti di Polizia. Ancora sotto choc e increduli i passanti, quelli che hanno assistito alla terribile scena e che non hanno potuto fare molto, se non allertare le forze dell’ordine: il cuore dell’uomo, quando il personale sanitario è intervenuto sul posto, aveva già smesso di battere. Ora bisognerà capire bene le cause del decesso.

Scia di incidenti mortali a Roma (e provincia) nelle ultime ore

Tante persone, purtroppo, nelle ultime ore hanno perso la vita a Roma e nella sua provincia. Tanti gli incidenti dall’esito mortale. Sabato pomeriggio, intorno alle 17, a Velletri, sulla via dei Laghi un ciclista, Daniele Rigitano, ha perso il controllo della bici e per cause da accertare è caduto a terra. L’uomo, 42enne residente a Ladispoli, è stato trasportato d’urgenza, in eliambulanza, all’ospedale San Camillo, dove ieri mattina i medici si sono dovuti arrendere. Troppo gravi le ferite riportate, per lui non c’è stato nulla da fare. E non c’è stato nulla da fare, purtroppo, neanche per Alessandro Massimi, militare dell’esercito che sabato sera, dopo uno scontro frontale, ha perso la vita sulla Via Ardeatina a Roma, all’altezza del Divino Amore.

Questa mattina, invece, una donna di 82 anni è morta sul colpo sulla Cristoforo Colombo, all’altezza di via del Canale della Lingua: qui a scontrarsi, per cause ancora tutte da accertare, due auto. E per l’82enne, che viaggiava a bordo di una Chevrolet Aveo non c’è stato nulla da fare.