Incidente sulla Migliara 47, finisce fuori strada: morto un giovane

Sabato sera macchiato di sangue in provincia di Latina. Sulla Migliara 47, in prossimità dell’Appia, ieri sera si è verificato un incidente, l’ennesimo di una lunga scia. E purtroppo mortale. A perdere la vita, in quello che sembrerebbe essere un incidente autonomo, un giovane di circa 20 anni: il ragazzo era a bordo della sua auto, si trovava al confine tra Sezze e Pontinia, quando per cause da accertare ha perso il controllo della vettura. Ed è finito fuori strada, schiantandosi contro il ponte di accesso a una proprietà privata.

Incidente mortale sulla Migliara 47

Un impatto violento, che purtroppo gli è stato fatale: il giovane è morto sul colpo. Con lui, in auto, un’altra persona, che è stata trasportata d’urgenza al pronto soccorso dell’Ospedale Santa Maria Goretti, dove sembrerebbe essere arrivata in condizioni critiche. Sul posto, oltre al personale sanitario del 118, anche i vigili del fuoco, che hanno estratto i corpi dalle lamiere dell’auto. Ora spetterà ai Carabinieri della Compagnia di Latina, che hanno eseguito i rilievi sul luogo del tragico incidente, ricostruire l’esatta dinamica e capire cosa sia successo. Quello che è certo, purtroppo, è che un altro giovane ha perso la vita. In un sabato sera come tanti, che si è trasformato in tragedia.

