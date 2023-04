Roma, arriva come un missile sulle auto ferme: ferite gravemente 3 donne (FOTO)

Si è schiantato su due vetture in sosta in via di Casal Lumbroso, provocando il ferimento in maniera grave di tre donne, tra cui una ragazza di 17 anni. Un’auto arrivata come un missile. “Ho ancora il panico nel rivivere la scena”, racconta l’unica delle donne che è riuscita a non riportare ferite gravi. È la madre di due sorelle, di 17 e 30 anni, che adesso sono in terapia intensiva, in due diversi ospedali di Roma.

L’incidente in via di Casal Lumbroso

Lo scontro è avvenuto ieri sera, È successo ieri sera, poco dopo le 20:00. Sulla strada, all’altezza del civico 88, di fronte a un minimarket, sono in sosta due auto, una Fiat 500 e una Lancia Y. A bordo della prima una donna, nella seconda invece una famigliola composta da madre e due figlie di 30 e 17 anni. Si sono appena fermate, hanno spento il motore in quel momento. E proprio in quell’istante, da dietro arriva una Bmw X6, alla cui guida c’è un cittadino straniero, a tutta velocità. L’auto prende in pieno le due vetture ferme, fa una carambola. Le tre macchine si incastrano e le persone a bordo delle utilitarie rimangono ferite.

I soccorsi

Sul posto arrivano le ambulanze del 118, gli agenti della Polizia Roma Capitale Gruppo Monteverde e i Vigili del Fuoco per tirare fuori le donne dagli abitacoli delle auto. Le condizioni delle donne ferite non sono buone. Le due sorelle sono entrambe in codice rosso: ragazza di 17 anni viene portata al Policlinico Gemelli, l’altra invece al San Camillo. La donna a bordo della Fiat 500, in codice giallo, viene portata al S. Eugenio. La mamma delle due ragazze, in preda al panico, rifiuta le cure. È sotto shock, non vuole andare in ospedale, vuole andare dalle sue figlie. Chiama il marito e l’altro figlio per farsi supportare.

Il racconto

“Mia mamma e le mie sorelle – racconta Jonata, il figlio della donna – erano andate a fare la spesa in un supermercato della zona. Ma avevano dimenticato l’acqua e si erano fermate in via di Casal Lumbroso, a poca distanza con l’incrocio con via Giuseppe Giunchi, davanti al minimarket, per prenderla. Ma, appena hanno fermato l’auto, l’auto dietro di loro si è schiantata sulla Lancia di mia madre, che è andata a sbattere violentemente contro la 500 che si trovava parcheggiata davanti a lei. Mia madre ci ha chiamati subito, siamo corsi lì con mio padre e ci ha raccontato tutto. Entrambe le mie sorelle erano senza conoscenza: una scena terribile. Abbiamo chiamato i soccorsi, sono arrivate le ambulanze e i pompieri, perché mia sorella di 17 anni era bloccata nei sedili dietro”.

