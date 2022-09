Si ribalta camion, chiusa rampa di immissione sul GRA: i percorsi alternativi

Ancora un incidente a Roma, questa volta sulla rampa che dall’Aurelia immette sulla carreggiata interna del GRA: qui, poco fa, un mezzo pesante, per cause da accertare si è ribaltato. E ora l’arteria, in quel punto, è chiusa perché il camion, nella carambola, ha disperso il carico lungo il piano viabile.

Il camion trasportava carbone

Il camion, quello che si è ribaltato e ha terminato la sua corsa in mezzo alla carreggiata, trasportava carbone. Che, inevitabilmente, è finito in strada. Fortunatamente, però, il conducente non è rimasto ferito. In ogni caso, è stata chiusa la rampa che dalla strada statale 1 “Aurelia” immette sulla carreggiata interna del Grande Raccordo Anulare.

Come viene gestito il traffico

Il traffico diretto dalla SS1 Aurelia verso la carreggiata interna del GRA (dir. A1 Firenze) dovrà immettersi in carreggiata esterna ed eseguire l’inversione di marcia allo svincolo Casale Lumbroso. Sul posto, per tutti gli accertamenti, sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine.