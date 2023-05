Roma, macabra scoperta nel parco della Cecchignola: trovato un cadavere

È stata una macabra scoperta quella fatta ieri da un passante nel parco della Cecchignola nel IX Municipio a Roma. Un uomo nelle prime ore di ieri mattina, mercoledì 25 maggio, stava passeggiando all’interno dell’area protetta quando ha visto il corpo senza vita di un anziano riverso sul terreno. Immediatamente ha dato l’allarme e sul posto sono intervenuti gli uomini del Commissariato Espositore insieme ai colleghi della scientifica per svolgere i rilievi del caso e cercare di stabilire cosa sia successo.

Le indagini della Polizia hanno dato un nome al 73enne

In breve è stato dato un nome a quel corpo, si tratta di un 73enne romano, rinvenuto su un sentiero vicino a un fosso, coperto dalla vegetazione. Dai primi accertamenti, svolti sul posto dagli investigatori, è stato possibile rilevare che la salma del 73enne non presentava segni che potessero far pensare a una morte violenta. L’ipotesi che si è, quindi, fatta subito spazio, è che si sia trattato di un malore. L’anziano potrebbe aver avuto un malessere mentre si trovava a passeggio tra i viottoli del parco di via Vera Vassalle.

La salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria

Il cadavere è stato comunque messo a disposizione dell’autorità giudiziaria che, nell’eventualità voglia fugare ogni dubbio circa le cause del decesso, potrebbe, nelle prossime ore, disporre esame autoptico, incaricando della perizia un medico legale. Qualora l’esame peritale venisse effettuato, solo successivamente la salma verrà messa a disposizione dei familiari per la celebrazione del rito funebre.

Choc tra i residenti e quanti frequentano il parco

Uno choc per i residenti e per quanti abitualmente frequentano l’area verde. Strano che nessuno si sia reso conto della presenza del cadavere, prima di ieri mattina. Un elemento quest’ultimo che fa pensare che il decesso sia sopraggiunto poco prima del ritrovamento. Ma si tratta di risposte alle quali gli inquirenti cercheranno di dare risposte, anche ascoltando i familiari della vittima.